Затишье перед бурей: рынки ждут «черных лебедей»

Новый год начался очень оптимистично – как для мировых площадок, так и для российского рынка. «Эйфорией» называл в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» нынешнюю атмосферу на мировых площадках бывший первый зампред ЦБ Олег Вьюгин.

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На фоне отсутствия признаков как перегрева, так и «переохлаждения» мировой экономики в целом, инвесторы находят интересные корпоративные истории в Европе, на развивающихся рынках, в Юго-Восточной Азии, утверждает эксперт компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов.

«Общий позитивный настрой обеспечивает позитивное восприятие рисков, которое привело большинство американских корпораций на исторические максимумы, а сам американский фондовый рынок показал один из самых успешных годов в своей истории», - отмечает он.

В начале этого года американский рынок ставил уже несколько рекордов. В частности, 10 января индекс S&P500 поднимался до 2751,29 пункта. Для него это уже шестой рекорд с начала года и лучший показатель с 1964 года. Сейчас он еще выше: 13 января индекс составлял 2786,24 пунктов. Индекс Dow 300 вырос до 25803,19 пунктов.

Как отмечает эксперт Sberbank CIB Том Левинсон, инвесторы стали активно «пускать средства в оборот» по целому ряду причин: из-за слабого доллара (в 2017 году индекс доллара DXY упал на 10% - «Газета.Ru»), хороших темпов глобального роста и предсказуемости политики ФРС и ЕЦБ.

Старт в январе этого года – оказался одним из самых лучших и за всю историю российского рынка, говорит заместитель председателя правления «Локо Банка» Андре Люшин.

Россия собирает свои «крохи позитива», которые приносит бурный рост мировых площадок, более сдержанно описывает ситуацию Олег Вьюгин.

Нефть, на фоне волнений в Иране и обещания Дональда Трампа не продлять в будущем ядерную сделку с этой страной, котируется выше $69 за баррель Brent, и даже пару перешагивала за $70 впервые с 2014 года. Официальный курс рубля к доллару вырос до уровня 56,65. По данным на 10.45 МСК рубль укрепился на ММВБ до 56,33.

Индекс ММВБ держался на прошлой неделе на уровне выше 2,200 пунктов. По данным на 10.50 МСК 15 января он составил 2274 пунктов.

Россия в данный момент выглядит как привлекательный объект для инвестирования средств, соглашаются опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

«Цены на нефть достигли нового локального максимума, и в этом году российский бюджет может даже оказаться бездефицитным, причем первый квартал года, как правило, отличается наиболее благоприятным сальдо счета текущих операций. ЦБ уверенно проводит курс на постепенное снижение процентных ставок», - объясняет заинтересованность инвесторов российскими активами Том Левинсон.

Однако эксперты считают, что нынешняя ситуация на рынках может оказаться затишьем перед бурей.

«Оценки активов можно уже считать завышенными, тогда как волатильность очень низкая. В такой ситуации инвесторы могут пойти на более существенные риски для получения требуемого дохода. Считается, что такое стремление к более высокой доходности делает рынки более уязвимыми в случае внезапной коррекции», - пишет Том Левинсон.

Без коррекций на американском фондовом рынке, естественно, не обойдётся: уже за первую неделю нового года и S&P500, и индекс технологичного сектора Nasdaq показали настолько быстрый рекордный ход наверх, что просто по инерции расти им дальше сложно, уверен Пётр Пушкарёв, шеф-аналитик ГК ТелеТрейд.

При этом резкую смену настроений инвесторов мы можем увидеть уже в первом полугодии этого года, предупреждает Роман Блинов.

«В мире слишком много разных болевых точек: Сирия, Иран, КНДР и даже Китай. Не стоит забывать, и про старушку Европу с её «Брекзитом» и Каталонией», — говорит он.

Президент США Дональд Трамп говорил о «пузыре» еще во время предвыборной гонки, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. При этом предсказать, какая именно причина в этот раз побудит инвесторов закрывать свои позиции невозможно, отмечает он.

Внезапные события, вызывающие большие потрясения, но которые нельзя спрогнозировать, прнято называть «черные лебеди». Этот термин ввел в оборот известный инвестор и философ Нассим Талеб.

Впрочем, главная угроза для российского рынка понятна - это возможное принятие США новых санкций в конце января–феврале, и, как следствие, отток средств инвесторов. Это может быть «поворотным» момент для рубля. По данным ЦБ, доля нерезидентов на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) превышает 30%.

«В случае принятия санкций резкое падение курса к уровню в 65 рублей за доллар вполне возможно»,

— говорит Мащенко.

Очень многое зависит от последнего зимнего месяца, когда западные страны в очередной раз будут пересматривать санкции, а также от результатов президентских выборов в марте, говорит аналитик «Алор Брокер» Евгений Корюхин.

Оба этих фактора будут сильно влиять на курс национальной валюты. При этом эксперт не исключает сценария, по которому доллар будет торговаться в этом году диапазоне до 65 руб за единицу, а евро может укрепиться до 72 рублей.

Олег Вьюгин в свою очередь отмечает, что сейчас очень сложно предсказать, каково будет дальнейшее влияние санкций на российскую экономику и будет ли она вообще.

«В этом вопросе царит полная неопределенность», - резюмирует он.