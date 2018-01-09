Все под контролем: резервы России доверили США

На 31 июня прошлого года в государственные ценные бумаги иностранных эмитентов ЦБ вложил $218,7 млрд или 52,4% из $417,8 млрд активов Банка России в иностранных валютах и золоте. Об этом говорится в обзоре ЦБ, опубликованном во вторник 9 января.

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Кроме иностранных госбумаг, ЦБ активно вкладывается в золото. Активы в золоте на конец июня составили 16,1% (в конце июля 2016 года – 15,4%), или $67,3 млрд.

Всего с июля 2016-го по июнь 2017 года Банк России купил золота на $8,8 млрд.

Вложения в драгметалл для ЦБ с финансовой точки зрения были не слишком удачными. Как сообщает сам регулятор, цена на золото с июля 2016 года по июль 2017 года упала на 3,7%.

Увеличились также вложения ЦБ в депозиты с иностранными контрагентами и остатки на счетах у иностранных корреспондентов. С июля 2016 года они выросли почти вдвое – с 9,9% до 18,6% или до $77,6 млрд.

Если анализировать географическую структуру активов, то больше всего Банк России вложил в активы США — 27,2%, Франции – 12,5% и Германии – 10%.В России находилось всего 22,7% активов, из которых примерно две трети (16,1% от общего объема активов) приходилось на золото в хранилищах ЦБ.

В целом активы, номинированные в доллары, составили на конец июня прошлого года 46,3%, тогда как в июле 2016 года они составляли 40,9%.

«К началу 2017 года сверхмягкая денежно-кредитная политика ЕЦБ при одновременном ужесточении денежно-кредитной политики ФРС привела к росту дифференциала процентных ставок между активами в долларах США и евро. На этот период Банк России счел возможным изменить валютную структуру активов, снизив объемы инвестиций в активы в евро в пользу доллара США», — объясняет ЦБ эти изменения.

Учитывая, какие отношения сейчас сложились между США и Россией, а также ожидаемые в феврале новые санкции со стороны Америки в отношении нашей страны, вложения российского ЦБ в долларовые активы выглядят рискованными. Тем более, что прецеденты заморозки активов уже есть.

Так, 30 октября 2017 года банк Bank of New York Mellon добровольно согласился заморозить $22,6 млрд, находящиеся у него на кастодиальном хранении в интересах Национального банка Казахстана, по иску компаний молдавского бизнесмена Анатоли Стати. Как сообщало агентство Reuters, заморожены средства Национального фонда Казахстана.

На 30 сентября 2017 года, по данным Нацбанка республики, в фонде находилось ценных бумаг и денег на сумму $60,528 млрд, в том числе валютный портфель составлял $57,064 млрд, остальное номинировано в тенге.

Однако, по словам руководителя практики управления рисками ФБК Grant Thornton Романа Кенигсберга, Банк России, скорее всего, учитывает эти риски и пытается их минимизировать. В частности, повышенную защиту от риска ареста дают вложения в золото и обременение активов в качестве залогов.

«Очень правильно ЦБ поступает, что скупает золото на внутреннем рынке. Кроме всего прочего, золото хранится на территории России. Другое дело, что купить золото можно только в ограниченном объеме, поскольку покупка большого объема одномоментно поднимет цену на золото, а потом цена неизбежно отскочит назад», — говорит он.

По словам эксперта, увеличение вложений ЦБ в депозиты с иностранными контрагентами и остатки на счетах у иностранных корреспондентов также может быть вызвано желанием Банка России диверсифицировать свои вложения. По словам Романа Кенигсберга, также риски могут быть снижены за счет обременения иностранных активов в виде залогов по обязательствам.

Отказываться от вложений в бумаги иностранных государств ЦБ не может и не должен. С юридической точки зрения такие вложения защищены тем, что формально ЦБ отделен от государства и не подчиняется правительству.

Кроме того, отказ от таких вложений приведет к понижению инвестиционного рейтинга России и проблемами с обеспечением экспортно-импортных сделок, отмечает Роман Кенигсберг.

«Если не вкладывать активы в госбумаги США, то сразу возникает вопрос, во что тогда вкладывать. Теоретически можно было бы кредитовать другие страны. Однако при этом возникает сразу вопрос их кредитоспособности. Например, мы выдали Украине кредит почти на $3 млрд, и что из этого вышло?», — задает вопрос эксперт.

Россия в конце 2013 года купила украинские облигации на $3 млрд. Но новые власти Украины отказались платить по этому долгу, назвав его «взяткой» Виктору Януковичу, который был президентом на момент выпуска бондов. Дело рассматривается в Высоком суде Лондона. Первую инстанцию выиграла Россия, , апелляция намечена на конец января этого года.

Судя по объяснению ЦБ в обзоре, Банк России боится европейских событий гораздо больше, чем санкций, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

«Что касается распределения активов, то для сопоставимых с нами стран (даже по простому подсчету ВВП в долларах) подобная корзина активов является оптимальной», — говорит эксперт.

Заменить американские госбумаги активами сопоставимого качества российский ЦБ не может, поскольку их просто нет, соглашаются и другие эксперты.

«Если отказаться от гособлигаций США, то обострятся проблемы с фондированием российских банков. У гособлигаций хорошего качества есть весомые преимущества: они ликвидны, низковолатильны, доходны, под них можно привлекать деньги с низким дисконтом», — отмечает аналитик «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Уровень защищенности активов российского ЦБ и Нацбанка Казахстана несопоставим, отмечает аналитик «Алор брокер» Кирилл Яковенко. Говорить о том, что активы российского ЦБ могут быть заморожены аналогичным образом, всерьез невозможно.

В Казахстане действительно могут нарушаться права инвесторов, а Россия поднимается в международном рейтинге Doing Business по этому показателю.

В споре с Казахстаном атаке подвергается в первую очередь сложившаяся система власти во главе с Назарбаевым, и международные силы уже не раз пытались вмешаться во внутренние дела этой страны, считает он.

В частности, до этого была информационная атака с раскрытием электронной переписки руководящих лиц. Все эти козыри США будут применять на предстоящей встрече с Назарбаевым в 2018 году во время его визита в США, полагает Кирилл Яковенко.