Заморозка активов: США тренируются на Казахстане

В 2018 году Россию могут ждать новые санкции со стороны США, в рамках принятого в августе 2017 года специального закона. Документ, в частности, предполагает, что в течение полугода после его принятия конгресс обсудит возможности расширения уже действующих ограничительных мер.

Готовящийся сейчас в Белом доме «Кремлевский доклад» – так называемый список плохих парней из чиновников и бизнесменов, пользующихся, по мнению США, покровительством Кремля, «серьезная штука», уверен бизнес-омбудсмен и лидер «Партии Роста» Борис Титов.

«С учетом случая с Сулейманом Керимовым и того, как власти США сейчас обходятся с Казахстаном… – это может быть реальной опасностью», — пишет он на своей странице в Facebook.

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30 октября 2017 года банк Bank of New York Mellon добровольно согласился заморозить $22,6 млрд, находящиеся у него на кастодиальном хранении в интересах Национального Банка Казахстана, по иску компаний молдавского бизнесмена Анатоли Стати.

Агентство Reuters писало, что заморожены средства Национального фонда Казахстана. На 30 сентября 2017 года, по данным Нацбанка республики, в фонде находилось ценных бумаг и денег на сумму $60,528 млрд, в том числе валютный портфель составлял $57,064 млрд, остальное номинировано в тенге.

В валютном портфеле есть две части – стабилизационная и сберегательная. По итогам трех кварталов остатки по ним составили $7,568 млрд и $49,496 млрд соответственно. Сберегательный портфель распределен по нескольким странам. По данным Нацбанка Казахстана, 46,1% ($22,8 млрд) приходилась на США. Вероятно, эти активы и были заморожены.

Речь идет о многолетней тяжбе между бизнесменом Стати, его сыном Габриэлем, контролируемыми семьей компаниями и правительством Казахстана и президентом Нурсултаном Назарбаевым. Бизнесмены заявляют, что инвестировали в нефтегазовую отрасль республики, а после подверглись значительным преследованиям со стороны государства и были вынуждены дешево продавать свои инвестиции. Казахстан отрицает эти утверждения.

Стокгольмский арбитраж еще в 2013 году присудил, что правительство Казахстана должно выплатить Стати $500 млн. Позже в ходе обжалований и встречных исков это решение было сохранено, а к исковой сумме добавлены судебные издержки.

Национальный банк Казахстана ранее подал иск против BNY Mellon, оспаривая замораживание активов. Однако данный иск был отклонен.

«Республика будет использовать все имеющиеся возможности для оспаривания принудительного исполнения», — подчеркивается в официальном заявлении Минюста Казахстана.

«Данное решение не повлияет на позицию Национального Банка или Республики Казахстан в других иностранных судах и не повлияет на позицию Республики Казахстан о том, что арбитражное решение, которое Стати пытается исполнить, было получено мошенническим путем», — говорится в сообщении.

Заморозка активов на $22,6 млрд, учитывая, что сумма спора составляет порядка $1 млрд присужденного ущерба с учетом пени, выглядит несколько экстравагантно, так как по логике замороженная сумма активов не должна превышать исковую сумму, обращает внимание директор Московского офиса Urus Advisory Алексей Панин.

В Минюсте Казахстана также подчеркивают, что риски Казахстана ограничиваются суммой арбитражного решения — $497,658 млн плюс проценты, определенные как шестимесячные проценты по казначейским бумагам США, начиная с 30 апреля 2009 года до даты полного погашения, а также 50% судебных издержек Стати на сумму $8,9 млн.

Задача арестов активов не в том, чтобы заморозить сумму, которую, в данном случае, Казахстан должен выплатить по иску, а в том, чтобы сподвигнуть страну к выплате положенной суммы, отмечает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич.

Инвестиционный стратег по юридическим вопросам и общим инвестициям в Лондоне Саймон Куйяно-Эванс заявил, что «это довольно беспрецедентно».

«Если 40% суверенного фонда заморожены, и у вас нет доступа к нему, это сигнал для политиков», — цитирует его Reuters.

Это беспрецедентное решение, когда по иску инвестора заморожены государственные активы, соглашается управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Вряд ли можно предположить, что это решение политически не мотивировано: скорее всего, это тонкая форма давления на главу Казахстана, чтобы США могли получить политические преференции на других направлениях, считает он.

Подобная заморозка, может стать прецедентом и увеличивает риски активов различных государств, размещенных в банках.

Это придется учитывать различным центробанкам в дальнейшем при принятии решений по размещению денежных средств. Как вариант, можно распределить объемы по большому числу различных банков, чтобы в случае заморозки в одном из них, была возможность воспользоваться средствами в другом, отмечает Зварич.

Казахстану же придется искать пути разморозки активов через суд, либо платить по иску, что снимет наложенные на активы ограничения, отмечает эксперт.

Жарский напоминает, что Нурсултан Назарбаев собирается посетить США в январе 2018 года, и после случившегося его позиция на переговорах будет более слабой — ему придется просить разрешить этот конфликт, повлиять на нью-йоркский банк, а с точки зрения восточного подхода к переговорам это означает слабую позицию, потерю лица.

Не исключено, что убедившись в действенности данной стратегии, США будет активнее использовать эти же механизмы в отношении РФ.

Ранее уже глава Сбербанка Герман Греф предупреждал, что

введение масштабных антироссийских санкций может привести к глобальным последствиям и «сделать так, что «холодная война» покажется детской забавой».

На прошлой неделе во время встречи с представителям бизнеса президент РФ Владимир Путин сообщил, что правительство и ЦБ проработали создание механизмов «возвращения капиталов в российскую юрисдикцию». Речь идет о выпуске евробондов. Путин поручил определить необходимые условия и параметры выпуска таких бумаг для российских инвесторов и обеспечить их обращение уже в следующем году.

Позже на встрече с руководством Федерального собрания России глава государства предложил освободить предпринимателей, которые переносят бизнес в Россию, от уплаты подоходного налога.