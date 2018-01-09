Российский газ пошел в США

Первый груз сжиженного природного газа с российского завода «Ямал-СПГ» направляется в порт Бостона, сообщает «Коммерсантъ».

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Ряд трейдеров сообщил изданию, что именно российский газ сейчас морем транспортируется в США. Газ находится на борту танкера Gaselys, принадлежащего французской энергетической корпорации Engie. В свою очередь, танкер вышел из британского терминала СПГ «Остров Грейн», расположенного в графстве Кент.

В Британию СПГ был доставлен с российского завода «Ямал-СПГ», принадлежащего компании НОВАТЭК. Доставку в Кент произвел российский танкер-газовоз «Кристоф де Маржери».

Танкер Gaselys доставит СПГ российского происхождения в регазификационный терминал «Эверетт», располагающийся в штате Массачусетс. Данные об этом опубликованы в системе мониторинга морских судов Marine Traffic. Танкер должен прибыть в Бостон 22 января.

Стоит отметить, что еще при погрузке СПГ в поселке Сабетта на Ямале собственником газа стала малайзийская фирма Petronas, а после он был несколько раз перепродан. Финальная покупка газа французской Engie — результат наличия у галльского гиганта забронированных мощностей по регазификации в терминале «Эверетт» на 6,9 млрд кубометров в год.

Подобная поставка СПГ полностью противоречит стратегии развития амерканского газового рынка, полагает издание. США сейчас становятся крупным экспортером СПГ, а регазификационные терминалы перестраиваются для сжижения газа. Таможенная служба США сообщает, что груз французского танкера – первая импортная партия, прибывающая в «Эверетт» начиная с 2014 года.

Причина такой сделки — полярный вихрь на Восточном побережье США. Из-за сильнейшего похолодания цены на газ поднялись до $6,3 тыс. за 1 тысячу кубометров.

Спотовые цены на основной площадке Henry Hub с 28 декабря по 5 января выросли более чем в два раза до $6,4 за MBTU, а на входе в сеть Нью-Йорка цена поднималась до «невероятных» значений в $175 за MBTU.

При этом уже к 8 января цены в Нью-Йорке упали до $12,65 за MBTU, в Новой Англии — до $20,25, но эти уровни все еще остаются достаточно привлекательными для сжиженного природного газа, который сейчас даже на премиальном азиатском рынке стоит на споте около $11 за MBTU, сообщает «Коммерсантъ».

Высокие цены на СПГ северо-востоке США вероятнее всего сохранятся на определенное время, поскольку температура, согласно прогнозам, по-прежнему будет оставаться значительно ниже нормальных показателей, а запасы газа в подземных газохранилищах (ПХГ) стремительно продолжают снижаться. С 1 по 5 января из ПХГ было выкачано около 9,5 млрд кубометров газа, что является абсолютным историческим рекордом – вдвое больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Общий уровень запасов природного газа в США упал до минимального с 2009 года показателя.

Как пишет издание, экспорт российского газа в США был давней мечтой и надеждой госкорпорации «Газпром», потому как до 2007 года дефицит топлива на американском рынке становился все серьезнее, и предполагалось, что Соединенные Штаты вскоре станут самым крупным в мире испортером СПГ.

Согласно планам «Газпрома», газ должен был поставляться в США со Штокмановского проекта, чему благоприятствовало и сравнительно короткое транспортное плечо через северную часть Атлантического океана.

Но разразившаяся в США «сланцевая революция» поставила крест на этих планах.

Издание отмечает, что сделка вряд ли выльется в тенденцию, а ее закрытие говорит только о завершении глобализации мирового газового рынка. Об этом в разговоре с «Коммерсантом» заявил Джеймс Хендерсон, эскперт из Оксфордского института энергетических исследований.

Смысл СПГ заключается в том, заявил Хендерсон, что он «направляется туда, где есть спрос». Еще один источник издания в трейдерской среде отмечает – зимой очень сложно найти свободные и незаконтрактованные объемы газа, поэтому сделки с нетипичной для рынка географией происходят с завидным постоянством.

«Когда норвежский СПГ с поставкой в Британию или Испанию затем перегружается в Азию, это уже давно никого не смущает», — заявил собеседник издания.

В начале декабря 2017 года президент России Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками завода «Ямал СПГ» заявил, что формировать спрос на СПГ необходимо внутри страны.

«Спрос на сжиженный газ нужно активно сформировать и внутри нашей страны», — сказал президент.

Он отметил, что внутренний спрос может быть увеличен за счет поставок газа в отдаленные регионы страны, а также благодаря переводу транспорта на газомоторное топливо, отметив, что последнее является более чистым и экономичным.

Газ по проекту «Ямал СПГ» уже практически полностью законтрактован на 20 лет вперед, обращает внимание директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. «Новатэк», а вместе с ним и российское руководство сейчас уже думают о следующем перспективном проекте компании – «Арктик СПГ 2». В связи с этим у компании две непростые задачи – найти покупателей в условиях возможного избытка предложения, готовых заключить долгосрочные контракты, а также получить финансирование в условиях американских санкций, под которые попадает как «Новатэк», так и его проекты, отмечает эксперт.

При этом, по словам Маринченко, российский проект «Арктик СПГ 2», скорее всего, будет конкурентосособен почти при любых ценах на газ. Его точка безубыточности на уровне покрытия операционных затрат и транспортировки до азиатских рынков, вероятно, составит чуть более $3 за млн БТЕ. Для сравнения – себестоимость американского сжиженного газа, с транспортировкой до Азии и без учета капитальных вложений – не менее $5 за млн БТЕ.

«Ямал СПГ» — проект по производству сжиженного природного газа на Ямале; реализуется на базе Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. Акционерами проекта являются ПАО «НОВАТЭК» (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), китайский фонд Silk Road Fund (9,9%).