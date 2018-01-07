«Требования ЕС — это беспредел»

Требования Евросоюза о взыскании с Российской Федерации €1,39 млрд из-за запрета на импорт европейской свинины представляют собой «беспредел», убежден первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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Как сообщает издание Politico, Всемирная торговая организация (ВТО) уже перенаправила иск ЕС в арбитражный суд.

«Пока то, что заявляет ЕС, — это беспредел. На финансовых рынках там ограничения, наши компании под запретом. В связи с чем? Почему такое неравноправие?» – спросил сенатор в разговоре с RT.

Джабаров убежден, что

претензии со стороны ВТО ставят под сомнение необходимость для России участвовать в этой организации – это, по мнению сенатора, не дает стране «ничего, кроме проблем и полной незащищенности от санкционной политики».

«Если это будет передано в арбитражный суд, мы должны отстаивать свои интересы в полном объеме, вплоть до выхода из ВТО», – заявил Джабаров. Он считает, что в случае, если суд признает иск законным, то его решение будет вне закона.

«Это решение суда не может быть исполнено в ущерб российской экономике», – подчеркнул сенатор.

Он также призвал в этой ситуации посмотреть на пример Соединенных Штатов. «Надо идти по пути американцев. Им важен национальный интерес, все суды международные они не признают», – напомнил зампред комитета Совфеда по международной политике.

Как сообщает корреспондент ТАСС из Женевы, согласно правилам ВТО на рассмотрение в арбитражном суде жалобы ЕС на Россию отведено 60 дней.

Согласно статье 22.6, в которой говорится о рассмотрении торговых тяжб, разбирательство должно быть проведено «первоначальной панелью арбитров, или же одним арбитром, назначенным гендиректором ВТО, и должно быть завершено в течение 60 дней после истечения разумного периода времени».

При этом на практике процедуры такого характера обычно длятся дольше, особенно если между сторонами имеются разногласия относительно того, «принял ли ответчик меры для выполнения решения», принятого ранее Третейской группой ВТО.

Согласно переданному на арбитраж иску Брюсселя, Россия должна будет каждый год выплачивать €1,39 млрд. Сумма взысканий, требуемая Евросоюзом, складывается из общей стоимости экспорта европейской свинины в РФ в 2013 году. Размер компенсации будет ежегодно повышаться на 15%.

Издание Politico с ссылкой на источники сообщает, что процесс арбитража решит, справедливы ли требования Евросоюза, и в случае утвердительного вердикта определит возможность применения указанных мер по отношению к РФ.

Еще в 2016 году Всемирная торговая организация решила, что российское эмбарго на поставки свинины из Евросоюза является «неправомерным». По мнению ВТО, этот шаг «тяжело ударил» по фермерским хозяйствам Дании, Нидерландов и ФРГ.

Для РФ санкции стали возможностью нарастить производство мяса – после исчезновения конкурентов-мясопроизводителей из-за рубежа, пишет Politico. Постпред Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов заявил еще в конце декабря 2017 года, что возможность отмены санкций в отношении РФ «есть», а насколько она велика будет видно в 2018 году.

Дипломат полагает, что для пересмотра санкционной политики необходимо достаточное количество накопленной «политической воли».

6 декабря 2017 года Россельхознадзор снял по требованию ВТО запрет на ввоз свинины из ЕС, введенный из-за африканской чумы свиней (АЧС). При этом запрет на ввоз свинины в РФ сохраняется в рамках контрсанкционного продэмбарго.

В августе 2016 года Третейская группа ВТО признала российское эмбарго, введенное в начале 2014 года, «не соответствующим правилам». Российская апелляция была отклонена в феврале 2017 года.

Еще в октябре 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства страны о расширении списка продукции, ввоз которой запрещен на территорию России. В реестр «санкционки» попали продукты американского, канадского, украинского, австралийского, норвежского, албанского, исландского, черногорского и лихтенштейнского происхождения.

Под эмбарго попадают живые свиньи (кроме чистопородных племенных особей), субпродукты из крупного рогатого скота, свиней, мулов, ослов, лошаков, лошадей, коз и овец. Также под запрет попали свиной жир, отделенный от тощего мяса, жир домашней птицы, жир крупного рогатого скота, коз и овец, а также топленое свиное сало.

В конце лета 2017 года Еврокомиссия опубликовала ряд документов, в которых утверждалось, что множество секторов сельского хозяйства ЕС не смогли оправиться после введенных Россией контрсанкций, запрещающих ввоз их продукции.

Страны Евросоюза наложили на РФ санкции в 2014 году на фоне политического и военного кризиса на Украине. В качестве симметричного ответа президент РФ Владимир Путин подписал 6 августа 2014 года указ – согласно ему, в Россию был запрещен импорт ряда сельхозпродуктов, сырья и продовольствия из стран, которые ввели против РФ санкции.

Эмбарго коснулось продукции США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали овощи, фрукты, мясо, рыба и молочная продукция.