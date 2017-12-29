МРОТ подрос: нищие станут бедными

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Соответствующий документ размещён на официальном сайте правовой информации.

«Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего года»,

-— говорится в тексте документа.

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По закону с 1 января 2018 года МРОТ будет составлять 85% от величины прожиточного минимума. В 2019 году размер МРОТ и прожиточного минимума сравняются. При этом ежегодно МРОТ будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года.

МРОТ с 1 января будет установлен на уровне 9489 рублей в месяц.

В декабре закон был принят Госдумой. Как отмечал ранее глава Минтруда Максима Топилина, на исполнение закона государство потратит более 55 млрд руб.

О решении довести МРОТ до прожиточного минимума «не позднее 1 января 2019 года» президент Владимир Путин сообщил в сентябре.

В настоящее время величина МРОТ ниже прожиточного минимума, хотя сближение этих величин началось еще в 2015 году. Самое серьёзное повышение было в 2016 году. Тогда с правительство одномоментно повысило МРОТ на 21%.

Размер прожиточного минимума устанавливается правительством на основании состава потребительской корзины, статистических данных о ценах на продукты питания, продукцию народного потребления и услуги, а так же данных статистики о суммах обязательных платежей и сборов.

Прожиточный минимум используется для оценки качества жизни граждан в целом и по отдельным категориям, а так же для расчета сумм социальных пособий и выплат.

В каждом субъекте федерации сумма прожиточного минимума устанавливается отдельно.

В целом по России в третьем квартале 2017 года прожиточный минимум составил 11160 рублей для трудоспособного населения, 8496 рублей для пенсионеров и 10181 рубль для детей.

Ранее вице-премьер РФ Ольга Голодец оценивала число россиян, получающих зарплату на уровне прожиточного минимума почти в пять миллионов человек.

«На уровне МРОТа в Российской Федерации работает 4,9 млн человек, и сегодня минимальный уровень оплаты труда в России – он ниже прожиточного минимума, и доведение уровня оплаты труда до конкурентоспособного даст серьезный выигрыш и производству экономики, и людям»,

— говорила она на российском инвестиционном форуме в Сочи.

По ее словам, низкий уровень инвестиций в экономику не позволяет расти производительности труда в Россию. «Основное препятствие роста производительности труда – резкое сокращение инвестиций в российскую экономику, отсутствие стимулов для предпринимателей вкладывать в техническое перевооружение», — сказала она.

Дешевизна рабочей силы в России, отметила Голодец, делает невыгодным для бизнеса вкладываться в инновационные технологии на производстве.

Впрочем, по словам Максима Топилина, таких россиян гораздо больше. Порядка 13% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума, сообщил в четверг министр в интервью телеканалу «Россия 24».

«По оценкам, которые существуют, количество граждан, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума, оно где-то сохраняется на уровне 20 млн — это 13-13,5% от всего населения страны»,

— сказал Топилин.

Он отметил, что это — «неприятный, как минимум, показатель». По словам министра, такие цифры связаны с ростом цен в последние два года и, как следствие, ростом прожиточного минимума.

При этом, по словам экспертов, повышение МРОТ до прожиточного минимума не сильно скажется на уровне жизни россиян. Как заявляла ранее «Газете.Ru» профессор кафедры экономической и социальной географии России МГУ Наталья Зубаревич, повышение МРОТ «очень слабо работает на задачу по снижению уровня бедности».

«Такое крошечное повышение не выводит из бедности работающих с низкими зарплатами, оно просто сокращает глубину бедности. Это предвыборная мера — пиар есть, результат минимален»,

— резюмирует эксперт.

«Скорее всего, это политическое событие. Президент готовится к выборам, это будет одно из его обещаний, но не главный пункт. Проблема минимальной зарплаты не так остра, как проблема маленьких зарплат», — подчеркивает замдиректора Института мировой экономики и международных отношений Евгений Гонтмахер.