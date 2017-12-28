Рецессия на пороге: экономика России готовится к худшему

Заявлять о восстановительном росте в российской экономике преждевременно, считают эксперты института «Центр развития» Высшей школы экономики (ВШЭ). В пользу такого прогноза говорит, например, замедление инвестиционной активности.

«Рост инвестиционной активности в экономике, начавшийся в первом квартале текущего года и составивший по итогам января-сентября 4,2% в третьем квартале серьезно замедлился», — говорится в последнем выпуске бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе».

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Инвестиционная активность стремится к нулю

По данным Росстата, в январе-сентябре этого года прирост инвестиций в основной капитал по полному кругу компаний и с учетом неформальной деятельности составил 4,2% относительно того же периода прошлого года. При этом в первом квартале он был на уровне 2,3%, во втором квартале составил 6,3%, в третьем – 3,1%.

Возможно, инвестиционная активность даже стала отрицательной, если ориентироваться на данные со снятой сезонностью, отмечают эксперты ВШЭ.

Наметилась явная тенденция к замедлению роста инвестиций и выходе в третьем квартале на отрицательные темпы прироста (минус 2,2% к предыдущему кварталу против плюс 5,6% в первом квартале).

При этом некоторое оживление кредитования реального сектора экономики сопровождается снижением прибыли, что на фоне высоких рисков и вялого внутреннего спроса делает угрозу дальнейшего снижения инвестиционной активности в целом весьма вероятной.

Наиболее существенный спад инвестиций зафиксирован в автомобильной промышленности и деревообработке.

«Если первая испытывает нехватку частных инвестиций из-за ожидания низкого внутреннего спроса (а следовательно, низкой выручки), то вторая – экспорто-ориентированная отрасль (внутренний спрос на пиломатериалы в России не столь велик) и вполне могла пострадать от санкций», — отмечают эксперты.

Спад инвестиционной активности затронул даже такую традиционно «сильную» отрасль, как добыча нефти и газа. Уменьшение инвестиций в январе-сентябре составило здесь - 0,9%. Активность топливно-энергетического комплекса если и поддерживается, то в основном за счёт инвестиций, сделанных несколько лет назад.

Спад инвестирования отмечен также в производстве и распределении газа и электроэнергии, равно как и в водоснабжении и водоотведении, говорится в исследовании.

Недостаток бюджетных вложений в коммунальное хозяйство отмечается уже давно, а для частных инвесторов этот сектор, по-видимому, не представляет интереса.

В строительстве снижение инвестиций составляет --6,1% к соответствующему периоду предыдущего года. «И это несмотря на наличие таких строек, как Керченский мост и спортивные объекты», — уточняют эксперты ВШЭ.

Наихудшее же состояние с точки зрения капвложений – у гостиниц и ресторанов: «В условиях падения доходов населения спрос на услуги гостиниц и ресторанов падает особенно резко, что делает их убыточными в силу распространенности домашнего питания, проживания в частном секторе».

Вслед за снижением инвестиционной активности в третьем квартале ушел в отрицательную область и прирост ВВП (со снятой сезонностью)

По оценкам экспертов ВШЭ, ВВП в третьем квартале не только не рос, а даже ушел в минус на 0,3% против роста на 1% и 0,9% в первом и втором кварталах текущего года соответственно.

Росстат считает по завышенным методикам

Эксперты ВШЭ пояснили, на чем основан их пессимизм, а на чем – оптимизм официальных данных. Оптимистичные цифры по росту инвестиций в январе-сентябре в значительной мере получены Росстатом за счет досчета объема инвестиций, осуществляемых субъектами малого предпринимательства, а также ненаблюдаемых прямыми статистическими методами.

Такого рода инвестиционные вложения оценены Росстатом в объеме 2,5 трлн руб., что составляет около 25% всех инвестиций.

Проблема в том, что коэффициент досчета объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним компаниям до полного круга хозяйствующих субъектов определяется на основании окончательных итогов за предыдущий год. Но Росстат пока подвел итоги лишь за 2015 год и, соответственно, использует сейчас коэффициент досчета двухлетней давности.

Эксперты ВШЭ предполагают, что, с учетом застоя в экономике, коэффициент досчтета может быть завышен, поскольку за это время доля малого и среднего бизнеса в совокупных инвестиционных вложениях могла снизиться как вследствие сокращения внутреннего платежеспособного спроса, так и в силу снижения числа банков, нацеленных на кредитование малого бизнеса.

Так или иначе, налицо замедление роста инвестиций, считают эксперты.

Вкупе с замедлением роста в промышленности и экономике в целом, это ставит под вопрос начало фазы полноценного роста. Все разговоры об этом были скорее попыткой выдать желаемое за действительное», — резюмируют эксперты Центра развития ВШЭ.

В России рост экономики носит неустойчивый характер и рецессия «обязательно грядет, особенно если произойдет острые внешние шоки», — согласен Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс».

«Прибыли банков останутся на прежнем уровне или будут сокращаться на фоне снижения ставок, а промышленность вырастет в пределах 2,5%. Есть надежда на рост инвестиций в основной капитал, но результат будет только тогда, когда новые проекты будут реализованы и выйдут на прибыль, а это будет не ранее, чем через 2-3 года», — говорит Ващенко.

По статистике, длинные периоды рецессии в мировой экономике случались примерно раз в каждом десятилетии. Последние рецессии были в 1974-75, 1980-83, 1990-93, 2001-02 и 2008-09 годах.

Эксперт не исключает, что в 2018 году российская экономика рецессии избежит за счет роста ВВП в США и Европе.

«США станет центром притяжения капитала на фоне снижения налогов и роста ставок. Обычно инвестиционный и промышленный бум сопровождается ростом цен на сырьевые товары, которыми располагает Россия», добавляет эксперт.

Официальные прогнозы не предполагают замедления экономического роста и тем более рецессии (то есть, нулевого роста или экономического спада на протяжении, как минимум, полугода). В будущем году экономика будет расти на 1,5-2% и выше, по итогам 2017 года — 1,7-1,8%. Об этом сообщила на этой неделе глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«В следующем году мы прогнозируем темпы роста на уровне 1,5-2%, это не высокие темпы роста, я согласна. Они могут быть и выше, если будут изменения, которые позволят снять структурные изменения в экономике», — отметила председатель ЦБ.