Подарок на Новый год: интернет-торговле готовят налог

Правительство ищет варианты введения налогообложения покупок в зарубежных интернет-магазинах. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что на первых порах взимать НДС стоит в добровольном порядке. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

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«То же самое было с налогом на электронные услуги, на первых порах он взимался в добровольном порядке. И практика показала, что это работает. Есть и другие варианты решения этого вопроса – например, через таможенное регулирование. Но мы считаем, что налогообложение таких покупок более продуктивный и системный вариант», — сказал он.

Решить вопрос о замене добровольной уплаты НДС на обязательный взнос можно будет, по его словам, «в ходе применения». По словам Голомолзина, вопрос это дискуссионный, в чистом виде аналогов регулирования этого рынка в других странах нет.

Как отмечает глава юридического департамента HEADS Consulting Диана Маклозян, налог на доход по электронным услугам, более известный как «налог на Google», подразумевает, что иностранные компании, торгующие через интернет электронным контентом на территории России, обязаны уплачивать НДС.

При этом добровольный порядок уплаты налога подразумевает, что компания сама должна встать на учет в налогом органе, исчислить НДС и оплатить его, поскольку у контролирующих органов нет технической возможности отследить эти доходы.

«Закон заработал с января 2017 года, а собираемость налогов, по словам чиновников, действительно выросла», — говорит юрист.

Ранее агентство ТАСС сообщило, что все ключевые российские бизнес-объединения, а также торговые ассоциации, обратились к председателю правительства Дмитрию Медведеву с просьбой ускорить введение НДС и таможенных пошлин для иностранных онлайн-магазинов.

«По прогнозам экспертов, объем безналоговой торговли в 2017 году достигнет 420 млрд рублей, из которых бюджет России не получит совершенно никаких поступлений», — заявляли авторы письма.

При этом они обращают внимание на то, что государство предъявляет «массу требований к российским производителям и продавцам», однако к иностранным интернет-ретейлерам их нет.

Как пояснил «Газете.Ru» глава «Опоры России» Александр Калинин, обращение ассоциация подписала еще в середине декабря и рассчитывают, что правила ввоза иностранных товаров будут урегулированы в следующем году.

По его словам, сейчас создалась несправедливая ситуация, когда российские интернет-компании вынуждены уплачивать НДС, а иностранные — нет. Это отражается на стоимости российских товаров и создает неравнозначные условия для конкуренции.

Он полагает, что нужно не только вводить НДС для иностранных товаров, но и снижать порог беспошлинного ввоза товаров физлиц в Россию.

Вопрос налогообложения товаров иностранных интернет-магазинов обсуждается не первый год. Еще в 2016 году президент Владимир Путин велел министерствам и ведомствам «представить предложения по внесению изменений в законодательство, направленные на обеспечение равных условий ведения деятельности компаниями в РФ с использованием сети интернет». Это поручение должно было быть выполнено до 1 сентября 2016 года.

Однако ведомствам до сих пор не удалось договориться по процедуре сбора налога. Как заявлял ранее замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев,

речь может идти о попытках обязать иностранные магазины обязать платить НДС наряду с российскими игроками.

Замминистра финансов Илья Трунин говорил, что НДС на покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах должен быть интегрирован в систему самого магазина, а не требовать отдельного оформления декларации и отдельного платежа налога.

Оперативно получить комментарий у Минэкономразвития и Минфина «Газете.Ru» не удалось.

Не решен также вопрос и с таможенным регулированием. На данный момент порог беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа в Россию составляет €1000. Согласно решению совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в 2018 году такой лимит будет действовать для всех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). С 2019 года лимит будет снижен до €500, а с 2020 года — до €200.

Речь идет о так называемом верхнем пороге, то есть каждая страна может установить более жесткий лимит. В России обсуждается его снижение до 20 евро.

Глава комитета по налогам «Деловой России» Кирилл Никитин отметил «Газете.Ru», что сейчас «принципиально решение вопроса, а о механизмах можно спорить и договариваться».

Между тем глава общества защиты прав потребителей ОЗПП Михаил Аншаков заявил «Газете.Ru», что введение НДС на товары зарубежных интернет-магазинов ударит по россиянам, которые относятся к среднему и ниже среднего класса.

«Сейчас очень многие семьи, пытаясь сэкономить, делают совместные закупки, допустим, на сумму в $1000, которая позволяет приобретать товары по оптовой цене, и таким образом покупают одежду и обувь для семьи и игрушки для детей», — говорит Аншаков.

Если ввести налог, они либо не будут покупать товары вовсе, либо будут использовать фирмы-посредники. Отдельные россияне вспомнить профессию «челнока» в такой ситуации, добавляет он.

При этом эксперт считает, что жалобы российских компаний на отсутствие конкуренции необоснованы. «Можно было бы заниматься действительно конкуренцией, например, внедрять новейшие технологии логистики, что резко сократило бы издержки, а не поступать по старинке с привлечением административного ресурса», — резюмирует Михаил Аншаков.