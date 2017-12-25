«Холодная война» покажется «детской забавой»

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в случае введения Вашингтоном широкомасштабных санкций против РФ, «холодная война» может показаться «детской забавой». Об этом Греф заявил в интервью изданию Financial Times.

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Глава Сбербанка особо подчеркнул, что идея исключить российские банки из международной системы SWIFT является «иррациональной».

SWIFT является наиболее распространенной межбанковской системой для передачи информации и совершения платежей, которой пользуются более 10 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира.

Издание при этом подчеркивает, что разговоры о возможном отключении России от SWIFT начались еще 2014 году. SWIFT однако является независимой структурой, и фактически решение об отключении от системы какой-либо страны ни Вашингтон, ни Брюссель принять не могут.

Представители SWIFT неоднократно заявляли, что не намерены отключать Россию от системы и выражали свое сожаление тем фактом, что международное сообщество пытается оказать на нее давление в этом вопросе.

Тем не менее, Россия к подобному раскладу подготовилась еще в 2015 году — тогда была запущена национальная электронная система взаиморасчетов «Мир», действующая по аналогичному со SWIFT принципу.

В марте 2017 года глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщила, что в России созданы условия для работы платежных систем и банков на случай отключения страны от SWIFT.

Она пояснила, что из-за внешних негативных факторов удалось выявить уязвимости российской банковской системы, после чего процессинг иностранных платежных систем был переведен в Россию. «Аналогично были угрозы, связанные с тем, что нас могут отключить от SWIFT.

Мы также доработали свою платежную систему, и, если что-то случится, внутри страны все операции в формате SWIFT будут работать, мы создали такой аналог»,

— сказала она. Кроме того, Набиуллина сообщила, что регулятор выявил уязвимость банков в перестраховании.

«У нас не было достаточных емкостей по перестрахованию, и в прошлом году был принят закон, спасибо за поддержку этого законопроекта, мы создали во второй половине года компанию по перестрахованию рисков, особенно по нашим санкционным предприятиям, и сейчас быстро достаточно [это] набирает обороты», — уточнила она.

Глава ЦБ также напомнила, что уже более 90% банкоматов и платежных терминалов России готовы принимать платежные карты «Мир»

Тем не менее, отключение России от SWIFT действительно может быть самой жесткой из возможных санкционных мер. Об этом, в частности, свидетельствует опыт Ирана.

Именно исключение Ирана из глобальной межбанковской системы платежей SWIFT в 2012 году и запрет на импорт иранской нефти и газа странами ЕС и США оказали наиболее серьезный ущерб для иранской экономики. По оценкам экспертов, всего за год эти меры привели к сокращению ВВП Ирана на 6,6%.

Санкции против иранской банковской системы привели к сокращению внешней торговли Ирана примерно на 30%. Инфляция достигла рекордного уровня: по данным иранского ведомства статистики, с марта 2012 по март 2013 года она превысила 30%, что является худшим показателем в истории страны. При этом цены на продукты питания выросли более чем на 60%.

На западе неоднократно подчеркивали, что отключение России от SWIFT может быть крайней мерой. Но в этом случае сильный ущерб понесут в том числе и работающие на территории РФ международные компании.

Хотя представители SWIFT и заявляют, что не будут отключать Россию от системы, находящиеся под юрисдикцией США и ЕС компании, занимающиеся разработкой софта для работы с системой вполне могут прекратить сотрудничество с Россией.

Это подтверждается событиями августа этого года — тогда британская компания Finastra, как раз специализирующаяся на разработке ПО для SWIFT отказалась от сотрудничества с рядом банков, работающих в Крыму.