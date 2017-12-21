Пора домой: Путин поможет бизнесу вернуться на родину

Вечером 21 декабря президент России Владимир Путин очередную встречу с крупнейшими российскими предпринимателями и руководителями бизнес-организаций. Предыдущий раунд обмена мнениями состоялся в сентябре этого года.

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За десять дней до Нового года президент особых подарков бизнесу не сделал. Он снова рассказал о том, что Россия вышла из рецессии, и сообщил о подписании указа «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции».

«Его суть в серьезном снижении доли государства в отечественной экономике во всех конкурентных сферах, в создании равных условий и свободы экономической деятельности на всей территории России», — сказал президент.

Речь, в том числе, идет об ограничении на создание унитарных предприятий. К 2020 году предполагается вдвое увеличить долю закупок малого и среднего бизнеса, НКО в государственном и муниципальном заказе. С 2019 года государственные и муниципальные органы власти и учреждения будут обязаны проводить закупки только в электронной форме. При этом поставщики смогут подавать заявки без личного присутствия.

Путин также поделился планами довести объем закупок компаний с госучастием у малых и средних предприятий с двух до трех триллионов рублей в 2018 году.

Кроме того, президент сообщил, что с февраля следующего года вступит в силу закон о синдицированном кредите, который позволит значительно увеличить объемы кредитования и повысить доступность ресурсов для реального сектора экономики и при этом существенно снизить риски самих кредиторов. Должны быть также приняты поправки в законодательство, которые позволяют банкам и другим профессиональным участникам рынка выпускать структурные облигации. Это новый вид долговых ценных бумаг с неполным покрытием номинала, то есть с более высокими рисками, но и с более высокой доходностью по сравнению с традиционными облигациями.

Глава государства напомнил представителям бизнеса, что «на прошлой нашей встрече вы попросили создать удобные механизмы возвращения капиталов в российскую юрисдикцию и в качестве инструмента предложили использовать отечественные облигации внешних займов, номинированные в иностранной валюте».

По словам президента, правительство и Центральный Банк этот вопрос проработали. «И мною дано поручение — определить необходимые условия и параметры выпуска таких бумаг для российских инвесторов и обеспечить их обращение уже в следующем году», — заявил он.

По словам источников «Газеты.Ru», Минфин выпустит обычные евробонды, никаких особых видов бумаг не будет. Ранее об этом говорили заместители министра финансов Алексей Моисеев и Сергей Сторчак.

«Я считаю, что у нас инструментов много хороших и разных… инфраструктура у нас отлажена и работает хорошо, и необходимости делать какие-то специальные, дополнительные (инструменты) я не вижу», — отмечал, в частности, Моисеев.

Глава РСПП Александр Шохин подтвердил «Газете.Ru», что речь шла о евробондах, номинированных в долларах.

«Доходность евробондов мы не обсуждали. Но было высказано предложение по уточнению позиции. Без поправок в налоговый кодекс эти бонды не будут востребованными. Нам важно, чтобы курсовые разницы не облагались налогом в случае продажи этих облигаций», – поделился он. Александр Шохин рассказал, что

Владимир Путин неожиданно сделал два предложения бизнесу: не облагать налогом доходы от продажи зарубежных компаний (в том числе офшорных) в случае их перевода в юрисдикцию РФ и продлить амнистию по итогам 2016 года по контролируемым иностранным компаниям.

Таким образом, президент показал готовность не принуждать, а стимулировать возврат капиталов.

Сам Александр Шохин в своем выступлении на этой встречи говорил о двух «крупных темах». Прежде всего, речь шла о «правоохранительном давление на бизнес».

«У нас есть примерно с десяток конкретных предложений, которые мы предварительно согласовывали с другими бизнес-объединениями и с администрацией президента. И мы хотели бы, чтобы в самое ближайшее время они были трансформированы в поправки в законодательство и, в частности, в поправки уголовно-процессуального кодекса», — рассказал он.

В частности, речь идет о включении в круг лиц, которые не должны подвергаться аресту на период следствия, членов органов управления, членов совета директоров, правлений, главных бухгалтеров и т.д. «Кроме того, мы считаем, что решения о мере пресечения могли бы принимать только руководители следственных органов и прокуроры», — полагает глава РСПП.

Другая тема — фискальная нагрузка. Он отмечает, что в части налоговой нагрузки происходят подвижки не в пользу бизнеса. В частности, бизнес беспокоит, что с 1 января 2018 года «только два с половиной региона» приняли законодательно о сохранении льготы на движимое имущество.

Говорил Шохин и о неналоговых платежах. «Мы видим переключение активности с налоговых платежей, контролируемых в рамка налогового моратория, на неналоговые меры фискального характера. Речь идет о многочисленных креативах федеральных органов исполнительной власти, которые придумывают такого рода инициативы на 2018 год, и они постоянно будут постоянно возникать в будущем. Поэтому мы хотели бы ускорить принятие закона о неналоговых платежах. Об этом речь шла и в сентябре», — отметил он. Впрочем, пока и сами предприниматели не готовы предложить окончательную формулу.

Александр Шохин также рассказал, что напомнил президенту о ранее выдвигавшемся предложении бизнеса — снять ограничения на доступ иностранных инвесторов на участие в приватизации и покупке контрольных пакетов стратегических компаний.

Руководитель «Опоры России» Александр Калинин рассказал «Газете.Ru», что каждый из присутствующих на встрече имел возможность задать вопрос или обсудить проблему с главой государства.

Сам он поблагодарил Владимира Путина за то, что была решена проблема по списанию долгов по страховым взносам с индивидуальных предпринимателей. Кроме того, он попросил президента, чтобы ФНС более детально проработала схемы проверки взаимозависимых компаний, работающих в разных налоговых режимах. Например, по «упрощенке» и по обычной налоговой схеме.

«Между ними часто очень тонкая грань, а налоговики нередко пытаются объединить эти компании в одну группу, что влечет негативные последствия для оценки правомерности взимания налогов. Президент предложил изложить соответствующие предложения, что мы обязательно и сделаем», — пояснил Калинин.

Стоит также отметить, что в кулуарах встречи глава «Роснефти» Игорь Сечин и председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков пожали друг другу руки. Об этом «Газете.Ru» рассказал источник, присутствовавший на встрече.

Другой участник встречи президента Владимира Путина с представителями крупного российского бизнеса сообщил «Газете.Ru», что президент в конце совещания сказал примерно следующее: уже полвосьмого вечера, надо расходиться, иначе Владимир Петрович (Евтушенков) и Игорь Иванович (Сечин) не успеют сесть и договориться.

По словам источников, АФК «Система» 20 декабря направила «Роснефти» проект мирового соглашения.

Напомним, что в мае 2017 года «Роснефть» и «Башнефть» подали иск на 170,6 млрд руб. к АФК «Система» и АО «Система-Инвест», обвинив их в причинении убытков «Башнефти» в результате проведенной реорганизации актива. Суд удовлетворил иск и присудил выплатить нефтяным компаниям 136,3 млрд рублей. Кроме того, «Роснефтью» был подан второй иск на 131,6 млрд руб. «Система» подала встречный иск к «Роснефти» и «Башнефти» о возмещении 330,4 млрд рублей. В рамках разбирательства суд арестовал все основные активы АФК.

Представитель «Системы» не стал комментировать данную информацию. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев на момент подготовки данного материала был недоступен.