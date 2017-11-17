Гонка за ростом: Россия тормозит по-британски

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия вошла в число стран с цивилизованным уровнем инфляции.

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«Невозможно планировать нормальный рост экономики в условиях гиперинфляции, сколько бы ни говорили на эту тему — давайте денег напечатаем, качнем их в промышленность, сельское хозяйство, — все съест инфляция. Мы в результате инфляционного таргетирования, в результате курса на снижение инфляции вошли в состав стран с цивилизованным уровнем инфляции», — сказал Медведев.

По данным Росстата и Банка России, инфляция в России в октябре составила 2,7%. По мнению Дмитрия Медведева, этот успех является важнейшим достижением последних лет.

Ближайшая к России группа стран «с цивилизованным уровнем инфляции» — это Евросоюз. В октябре, по данным Евростата, инфляция в еврозоне составила 1,4%, в ЕС в целом — 1,7%. Но разброс по темпам роста цен внутри ЕС очень большой.

Самая низкая инфляция на Кипре — 0,4%. Греция, Ирландия и Финляндия показали 0,5%. В остальных странах она выше 1%. Флагман европейской экономики Германия продемонстрировал 1,5%, что ниже двухпроцентного целевого уровня Европейского ЦБ.

При этом есть группа стран, где уровень инфляции значительно выше. Самые высокие темпы в октябре были в Литве и Эстонии — 4,2% и 4% соответственно.

«Российский» уровень был зафиксирован в Чехии (2,8%) и Латвии (2,7%). В Великобритании инфляция в октябре оказалась выше, чем в России, и составила 3%. Это пятилетний максимум для Соединенного королевства.

Банк Англии в ноябре был вынужден впервые за десять лет повысить ключевую ставку с 0,25% до 0,5% годовых. Его председатель Марк Карни пояснял, что такая инфляция стала следствием ослабления фунта стерлингов на десять с лишним процентов после прошедшего в 2016 году референдума о выходе Британии из состава ЕС.

Brexit остается главной проблемой для Лондона. До сих пор нет согласованной процедуры и условий выхода, поэтому бизнес и население находятся в состоянии неопределенности и не спешат наращивать инвестиции и потребление.

Из-за инфляции падают в реальном выражении доходы британцев, а они в ответ сокращают расходы. По данным платежной системы Visa, скорректированные на инфляцию и сезонные эффекты потребительские расходы снизились в октябре на 2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

В целом Великобритания демонстрирует один из худших показателей по темпам роста экономики в ЕС. По данным Евростата, в третьем квартале этого года ВВП увеличился на 1,5% по сравнению с третьим кварталом 2016 года. Пока нет данных по некоторым странам ЕС, но, вероятно, только записной аутсайдер Греция показала результат хуже британского. Во втором квартале греческая экономика выросла всего на 0,8%.

Стоит подчеркнуть, что проблемы Великобритании вызваны не более высокой, чем у соседей инфляцией, а являются следствием Brexit. Экономика той же Литве, где инфляция в октябре достигла 4,2%, выросла в третьем квартале на 3,4%. А экономика Германии увеличилась на 2,8% при полуторапроцентном росте цен.

Лидером ЕС по темпам экономического роста является Румыния с 8,6% в третьем квартале. Почти вся Восточная Европа растет высокими темпами. В Латвии — 6,2%, в Чехии и Польше — 5%, в Болгарии — 3,9%.

В России дела идут чуть лучше, чем в Британии. По предварительной оценке Росстата, ВВП вырос в третьем квартале на 1,8%.

Аналитики Sberbank CIB оценивают рост за девять месяцев в 1,6%. Для страны, которая два года находилась в рецессии, это низкие темпы роста. Но ЦБ считает, что они близки к потенциальному максимуму, и не собирается ослаблять денежно-кредитную политику. Но, к примеру, в Казахстане не ставят задачу резкого обуздания инфляции, в октябре темпы роста цен там составили 7,7%, но при этом за девять месяцев экономика выросла на 4,3%.

Банк России не собирается менять курс. Он неоднократно указывал, что текущий низкий уровень инфляции вызван разовыми факторами, и предполагает, что он вернется к 4% в следующем году.

В последнем выпуске информационно-аналитического комментария ЦБ «Динамика потребительских цен» отмечается, что октябрьские 2,7% в основном связаны с существенным расширением предложения аграрной продукции и смещением сроков сбора урожая.

Кроме того, на фоне дорожающей нефти существенный вклад в снижение инфляции внесло укрепление рубля. Благодаря этому фактору в октябре снизились цены на фрукты и цитрусовые, электротовары и бытовые приборы, телевизоры и медицинские товары, туристические поездки в некоторые страны Европы и Азии. За год цены на услуги подросли на 4,2%, непродовольственные товары подорожали на 2,8%.

«Ожидается, что по итогам года инфляция не превысит 3% и в первом полугодии 2018 года, по мере того как влияние временных факторов будет исчерпано, несколько повысится, оставаясь вблизи 4%», — отмечается в сообщении регулятора.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркивает, что сейчас регулятор озабочен тем, чтобы удержать инфляцию в пределах целевого уровня на длительный период.

Соответственно, денежно-кредитная политика регулятора останется достаточно консервативной, и ставки в экономике не будут снижаться слишком быстро.

Аналитики Sberbank CIB прогнозируют, что к концу года ключевая ставка снизится с 8,25% до 8%, а некоторые изменения в оценках ЦБ дают основания предполагать, что «если сохранятся низкие темпы инфляции, ставка ЦБ к концу 2018 года может оказаться ниже моделируемого нами уровня 7,0%».

Такая ключевая ставка означает, что большинство ставок по кредитам (за исключением ипотеки) останутся двузначными, и кредитного бума, который мог бы стимулировать инвестиционную активность и потребительский спрос, не случится. А значит, темпы роста российской экономики останутся «британскими», а не «румынскими», «польскими» или «казахскими».

Консенсус-прогноз института «Центр развития» НИУ ВШЭ по темпам роста ВВП России на этот составляет 1,8%. Опрос Reuters по Великобритании дает 1,5%.

В следующем году темпы роста в обеих странах, по прогнозам, также останутся ниже 2%. Россия вошла в клуб «стран с цивилизованной инфляцией», и даже обогнала там Британию, но вряд ли это можно считать победой.