Бег на месте: российская экономика в стагнации

Росстат провел предварительную оценку динамики валового внутреннего продукта в III квартале 2017 года.

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«Индекс физического объема валового внутреннего продукта в III квартале 2017 г. относительно соответствующего периода 2016г., по предварительной оценке, составил 101,8%», — говорится в сообщении статистического ведомства, опубликованном в понедельник.

Данные Росстата расходятся с оценками Министерства экономического развития (МЭР), которые были опубликованы 30 октября в обзоре «Картина экономики в сентябре 2017 года».

«В сентябре темп роста ВВП закрепился на уровне, превышающем 2%. По оценке Минэкономразвития России, в сентябре ВВП увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года (в августе, по уточненной оценке, прирост составил 2,7% г/г). Рост ВВП в 3кв17 оценивается на уровне 2,2% г/г, по итогам 9 месяцев – на уровне 1,8% г/г.», — отмечалось в материалах МЭР.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на саммите АСЕАН в Маниле, что «в этом году у нас происходит неплохой восстановительный рост. Рассчитываем, что рост ВВП по итогам этого года превысит 2%».

В понедельник, 13 ноября, Росстат не опубликовал оценку за 9 месяцев, но с учетом того, что данные за третий квартал оказались слабее ожиданий, темпы роста за январь-октябрь также будут более слабыми.

Согласно прогнозу правительства, по итогам всего 2017 года рост ВВП составит на уровне 2,2%. Банк России дает вилку 1,7-2,2%. Чтобы превысить двухпроцентную планку, экономика должна ускориться в четвертом квартале. Но аналитики считают, что этого не произойдет, и полагают, что экономический рост не превысит 1,8%.

В период с 29 октября по 7 ноября 2017 года Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ провел очередной квартальный Опрос профессиональных прогнозистов относительно их видения перспектив российской экономики в 2017–2018 гг. и далее до 2023 года. В опросе приняли участие 26 экспертов из России и других стран, его результаты опубликованы в последнем бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе».

Сергей Смирнов из «Центра развития» отмечает, что по сравнению с предыдущим опросом, который проводился в начале августа, прогнозные оценки стали несколько более оптимистичными. Особенно это касается прогнозов на 2017 год. Самое заметное изменение — увеличение прогнозного темпа роста ВВП с 1,4% до 1,8%.

При этом оптимизм экспертов никак не назовешь безудержным, отмечает Смирнов в бюллетене. Половина из них считает, что в 2018 году темпы роста ВВП будут ниже, чем в предыдущем; около трети полагает, что рост в 2019 году будет ниже, чем в 2018 году.

«Конечно, во всех этих случаях речь идет о долях процентов, но ни о каком ускорении роста российской экономики эксперты, в общем, не помышляют: даже через семь лет консенсус-прогноз годовых темпов едва-едва достигает 2% (впрочем, всего три месяца назад и того не было)», — говорится в материалах «Центра развития».

Консенсус-прогнозы валютного курса предвещают очень постепенное его ослабление (в ближайшие годы примерно на 2,5% в год, в последующие годы — на 1,5%). Таким образом, с учетом разницы темпов инфляции в США и России, реальный курс рубля практически не будет меняться.

По оценке «Центра развития», существенный вклад в оживление экономики внесло увеличение цен на нефть: «и опять нефть — «наше все», констатируют они.

В бюллетене подчеркивается, что наиболее вероятным сценарием представляется «слабоположительная» динамика российской экономики, «граничащая со стагнацией». В том числе из-за того, что внутренний спрос остается слабым. В октябре индикаторы новых заказов и запасов готовой продукции подали отрицательные сигналы.

«Понятно, что без оживления внутреннего спроса рассчитывать на ускорение роста особо не приходится», — констатируется в бюллетене.

Анализ региональной экономической активности также дает основание говорить, что «ситуация в экономике улучшается, но весьма и весьма медленно».

«В целом глубина и территориальная «распространенность» спада стабилизировались на уровне, указывающем скорее на стагнацию российской экономики, чем не на переход к посткризисному быстрому восстановительному росту», — резюмируют в «Центре развития».

России нужна программа реформ на среднесрочную перспективу, иначе темпы роста так и останутся на нынешнем минимальном уровне, уверены и российские, и иностранные эксперты.

«Без реформ экономический рост будет низким. Реформы должны быть приоритетом: бюджетное правило ослабляет привязку расходов к ценам на нефть; затраты на образование, здравоохранение и инфраструктуру необходимы для поддержания конкурентоспособности»,

— считает постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в России Габриель Ди Белла (цитата по RNS). Экономика нуждается в ослаблении административного давления, в открытии к торговле, сокращении зоны влияния государства, говорит он.

Представитель МВФ также считает, что рост ВВП в России может ускориться до 3%, но за 7-10 лет. Он называет риском «нереалистичные ожидания» быстрого выхода на высокие темпы роста. МВФ в октябре утвердил прогноз роста ВВП России в 1,8% и 1,6% в 2017-м и 2018 году.