Москва отпускает Армению в Евросоюз

В среду Владимир Путин провел в Кремле встречу с президентом Армении Сержем Саргсяном. Официальный повод для визита – открытие Дней культуры Армении в России. Проблемы, которые существуют между двумя странами, лидеры если и обсуждали, то на публику решили их не выносить. Наоборот, Путин о проблемах решил не говорить, только похвалил коллегу за «положительные результаты» двустороннего сотрудничества в сфере политики, безопасности.

Реклама

«Но и в экономике в прошлом году начался рост уже, а в этом году увеличился на треть, что радует, безусловно. Хотелось бы эту тенденцию сохранить», — сказал Путин.

Накануне рабочего визита в Москву Саркисян тоже сыпал комплиментами. Еревану необходимо во всех сферах продолжать укрепление контактов с Москвой, «на дружбу нужно работать», отметил Саргсян.

Саргсян приготовил два стула

И он действительно хорошо поработал на дружбу. Но не только с Москвой, но и с Брюсселем. Дело в том, что в Брюсселе состоится организованный Евросоюзом саммит «Восточного партнерства», на котором Армения, как ожидается, подпишет новый правовой документ — «Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве». Напомним,

инициированный Евросоюзом проект «Восточное партнерство» объединяет Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Молдавию и Украину. Проект направлен на адаптацию бывших советских республик, их политического устройства и экономики, для последующего вступления в ЕС.

Армения еще в 2013 году намеревалась подписать с Евросоюзом соглашение об ассоциации и создании с ним зоны свободной торговли. Подписание такого документа – это первый шаг к вступлению в ЕС. Страна, согласившаяся на зону свободной торговли начинает пользоваться таможенными преференциями и получать гранты.

Ереван, кстати, уже получил десятки миллионов долларов по программе «Восточного партнерства». Маленькая Армения в рамках этой программы даже стала одним из крупнейших получателей средств в расчете на душу населения. Но в последний момент президент Саргсян неожиданно развернулся в сторону Евразийского экономического союза и со 2 января 2015 года Армения вошла в ЕАЭС.

Процесс не был гладким с политической точки зрения. Примерно треть армян была категорически против вступления в ЕАЭС, оппозиция не раз проводила митинги под лозунгами «Нет принуждаемому СССР», «NoRussianEmpire».

Официальный Ереван при этом применял тактику повышения стоимости входного билета в ЕАЭС — путем затягивания переговоров. Это принесло свои плоды: Москва пообещала, что, став членом, Армения будет получать 1,13% сумм таможенных пошлин от ввоза товаров на территорию ЕАЭС. Кроме того, до 2022 года сможет применять на ряд товаров (в том числе мясо и мясные продукты) таможенные пошлины, отличные от ставок ЕАЭС.

Общих границ, напомним, у Армении с Таможенным союзом нет. Она отрезана, например, от России, территориями Грузии и Азербайджана. Это также было учтено в договоре о присоединении Армении. Оговаривается особый порядок прохождения грузов между иностранными государствами и странами-членами Евразийского союза. Переходный период для адаптации законодательства, унификации таможенных правил и техрегламентов рассчитан на беспрецедентный срок — восемь лет.

Кроме того, Армения успешно претендует на пониженную стоимость российского газа — примерно на треть от той, что была до 2015 года. Понятно, что большая часть преференций и льгот, обещанных Армении, легла на Россию, как самого крупного игрока в Евразийском союзе. Например, в прошлом году Ереван получил от Москвы $200 млн на приобретение продукции военного назначения. Еще $40 млн — льготный кредит Евразийского банка развития.

А Евразия — это не навсегда

На этом фоне финансовая помощь ЕС смотрится скромнее. Но Армения не отказывалась и от нее (основные кредиторы Армении — Япония, Германия и международные институты развития). Сидеть на двух стульях оказалось удобно. Едва вступив в Евразийский союз Армения получила очередной пакет финансовой помощи от Евросоюза. В начале 2015 года ЕС выдал Еревану почти €78 млн.

«В Евросоюзе считает, что Евразийский союз — это не навсегда, все равно развалится и поэтому адаптировать законодательство восточных соседей, подтягивая его к нормам ЕС, по-прежнему актуально»,

— комментирует политолог Андрей Суздальцев.

Из общей суммы ЕС дал €25 млн на сельское хозяйство и сокращение бедности, на обеспечение занятости и профессиональное обучение — €10 млн, на реформу гражданской службы и борьбу с коррупцией — €21 млн. На обустройство границы и миграцию — €4 млн в рамках соглашения об облегчении визового режима с ЕС. На укрепление гражданского общества — €6 млн. На ремонт Ереванского метрополитена — €5 млн, на переоборудование водоснабжения Еревана — €5,5 млн.

Денег дали даже на утилизацию радиоактивных отходов — €1 млн. Дело в том, что у Армении есть атомная станция с двумя энергоблоками. Она покрывает до 45% потребности республики в электроэнергии. После землетрясения в в 1988 году в Спитаке АЭС остановили, но потом снова запустил один из энергоблоков. Брюссель настаивает на закрытии АЭС, опасаясь, что реактор морально устарел и может случиться ЧП.

А взамен Евросоюз предлагает развивать «зеленую энергетику». Но правительство Армении приняло решение о продлении срока эксплуатации второго энергоблока до 2026 года. На эти цели Россия выделила государственный экспортный кредит — $270 млн и грант в $30 млн.

Мирный атом едва не стал яблоком раздора между Арменией и руководством ЕС. В «Соглашении о всеобъемлющем партнерстве», которое собирается подписывать Армения, этой проблеме даже посвящена отдельная глава — «Энергетическое сотрудничество, включая ядерную безопасность». В ней сказано, что энергетическое сотрудничество должно включать в себя, в частности: «закрытие и безопасный вывод из эксплуатации Мецаморской АЭС».

Москва или Брюссель

Но как Армения может закрыть АЭС, если берет у России кредит на ее модернизацию? Или где взять деньги на строительство новой станции, на чем настаивал ЕС? По предварительным оценкам строительство нового блока АЭС обошлось бы в $5,5 млрд. В общем Саргсяну накануне визита в Москву пришлось оправдываться: дескать, Евросоюз теперь не настаивает на немедленном закрытии АЭС.

Но главная проблема на пути подписания соглашения об ассоциации с ЕС — это, конечно же, карабахский конфликт. В соглашении говорятся правильные слова о важности разрешения карабахского конфликта исключительно переговорным путем, в рамках усилий Минской группы ОБСЕ на основе принципов Хартии ООН, Хельсинкского заключительного акта и неприменения силы. На деле же гарантом того, что карабахский конфликт не перерос в полномасштабную войну между Арменией и Азербайджаном, выступает Россия.

Но если Россия хочет, чтобы Армения оставалась в рамках Евразийского союза, не смещалась в сторону Брюсселя, тогда Москве придется брать на себя все риски и ответственность. «За рост товарооборота, за энергобезопасность, за урегулирование карабахского конфликта и прекращение военно-технического сотрудничества с Азербайджаном», — сказал «Газете.Ru» армянский эксперт Айк Халатян.

По его словам, Евросоюз извлек урок из ситуации, в которой оказалась Украина. Теперь ЕС не предлагает делать выбор – или Москва, или Брюссель, или Евросоюз или Евразийский союз, или к нам или к ним.

Саргсян до НАТО доведет

Саргсян также не раз говорил, что предпочитает подход «и — и» — дружить и получать помощь как от ЕС, так и от России.

«Мы не хотим делать выбор между друзьями, а хотим иметь как можно больше друзей», — заявлял Саргсян. Сейчас у него больше шансов придерживаться этой политики.

В среду депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой говорится, что страны, участвующие в программе «Восточного партнерства» и преуспевшие в реформах, на которых настаивает Евросоюз, должны иметь возможность присоединиться к ЕС. То есть, рекомендовано отказаться от политики «или-или», противостояния ЕС и ЕАЭС быть не должно. Отмечается, что существенного прогресса в реформах достигли Грузия, Украина и Молдавия и теперь смогут пользоваться «выгодами соглашений о свободной торговле и безвизовым режимом с ЕС».

Эта резолюция принята Европарламентом специально к саммиту «Восточного партнерства», который состоится 24 ноября. Подпишет ли Армения соглашение с ЕС со второй попытки пока не известно.

Саргсян пока никаких заявлений по итогам визита в Москву не сделал. Но если Армения документ подпишет и станет партнером ЕС, это может обострить противостояние Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и НАТО. В случае силовой фазы борьбы за Карабах между Арменией и Азербайджаном Россия будет обязана участвовать в разрешении конфликта в рамках ОДКБ. Армения — член ОДКБ, являющегося де-факто военным блоком Евразийского союза (и Таджикистана). А Азербайджан и ее «старший брат» Турция предпочитают дружить с Организацией Североатлантического альянса.