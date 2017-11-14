Лимит исчерпан: кредиторы ищут новые способы поддержки Украины

Всемирный банк (ВБ) совместно с Международным валютным фондом (МВФ) работают над расширением финансовой поддержки Украины, заявил 14 ноября в ходе своего визита в Киев глава ВБ Джим Ен Ким.

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«Мы достигли нашего лимита и даже превысили его в поддержке Украины. То же самое сделал и МВФ. Но МВФ — это большая организация, намного больше, чем мы, у них есть более триллиона долларов, которые они могут предоставить в качестве займов. Мы сейчас работаем очень тесно с МВФ для того, чтобы превысить этот лимит и предоставить еще большую поддержку, еще больше ресурсов для Украины», — сказал он во время брифинга с премьер-министром Украины Владимир Гройсманом (цитата по ТАСС).

Джим Ен Ким также подчеркнул, что верит в реформы, которые проводятся на Украине.

Глава ВБ уверен, что о дальнейших инвестициях можно будет говорить после того, как будут сделаны шаги относительно проведения земельной реформы и создания антикоррупционного суда. По предварительным подсчетам, открытие рынка земли позволит увеличить ВВП страны на 1,5%.

В мире есть $40 трлн, которые ищут своего адресата, добавил глава ВБ.

При этом Всемирный банк готов предоставить Киеву финансовые гарантии на $500 млн для закачки газа в подземные хранилища газа на предстоящую зиму.

Премьер Украины Владимир Гройсман пообещал главе ВБ, что Украина не остановится на пути реформ. Президент страны Петр Порошенко уже провел несколько: судебную, правоохранительную, пенсионную. Все они – условия для получения нового транша.

Ряд реформаторских идей уже столкнулся с критикой внутри страны. Приняты основные положения пенсионной реформы, подразумевающей увеличение минимального трудового стажа до 35 лет. Планируется, что нововведения повысят пенсии на сумму от $7,5 до $35 для 9 млн человек, но ликвидируются спецпенсии для бюджетников, что грозит повышением социального напряжения в стране.

Ныне команда Порошенко готовит реформу системы здравоохранения. Она введет ограниченный бесплатный набор услуг и разрешит брать плату за все остальное.

С октября напротив Рады проходят протесты. Демонстранты требуют не только привести в порядок реформаторскую деятельность и избавиться от коррупции (что неоднократно обещали киевские власти), но и отстранить президента от власти.

Всемирный банк за последние два года выделил Украине кредиты на $4,7 млрд. В 2015 году Украина начала проводить с МВФ четырехлетнюю программу расширенного кредитования (Extended Fund Facility, EFF). Из $17,5 млрд Киев уже получил порядка $8,7 млрд. Новый транш должен составить порядка $1 млрд, однако его выделение пока откладывается.

3 ноября представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что банк предоставит Украине очередной кредит в случае принятия закона о приватизации, создания антикоррупционного суда и повышения цен на газ.

Эксперты международного рейтингового агентства Standard&Poor (S&P) полагают, что МВФ поставит очередной транш Украине только в начале 2018 года.

«Окно возможностей для реализации некоторых из сложных реформ постепенно закрывается: в Украине ожидаются президентские выборы в первом квартале 2019 года и парламентские выборы в третьем квартале 2019 года»,

— приводит комментарий S&P агентство УНИАН.

На проведение реформ Украине также дают деньги международные спонсоры. Первый вице-премьер страны Степан Кубив 27 октября объявил, что Евросоюз выделил Украине 89,5 млн евро на проведение системных реформ.

Средства пойдут на «финансирование ряда процедур адаптации законодательства Украины к праву ЕС» для выполнения соглашения об ассоциации. Бюджет программы составляет почти 38,1 млн евро. Еще 52,5 млн евро выделяются на программу «Поддержка реформ по развитию верховенства права в Украине», к которой относится и судебная реформа.

Стоит подчеркнуть, что Украина продолжает испытывать экономические проблемы. После сильнейшего кризиса в 2013-2015 гг восстановление идет крайне медленно. В этом году Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины на 2%, в 2018 году — 3,5%, в 2019 году — 4%.

В прошлом году, по данным ВБ, рост украинской экономики составил 2,3%. При этом в 2013-2015 годах экономика сокращалась на 0,03%, 6,6% и 9,8% соответственно.

Инфляция останется в этом году двузначной, считают все экспертные центры, и составит 10-14%.

Пока ни проводимые реформы, заявленные президентом Петром Порошенко, ни денежная поддержка со стороны кредитных организаций к серьезному повышению уровня жизни простых украинцев не приводят.

По данным Международного рейтингового агентства Moody's, Украина по-прежнему отстает от других стран СНГ по показателю ВВП на душу населения: в 2017-2018 годах ВВП на душу населения в стране составит чуть больше $2 тысяч. Аналогичный показатель в России превысит $10 тысяч, в Белоруссии он ожидается на уровне $6 тысяч, в Армении и Азербайджане — около $4 тысяч.

В 2008 году номинальный ВВП Украины на душу населения в долларах составлял порядка $8 тысяч, а в 2013 году — около $4 тысяч.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала новый доклад об уровне коррупции на Украине, отметив, что этот показатель в стране «остается высоким, а доверие к правительству находится под воздействием регулярных утверждений о коррупции».

По данным Государственной службы статистики Украины, рост реального валового внутреннего продукта страны в третьем квартале 2017 года в годовом выражении — по сравнению с третьим кварталом 2016 года — замедлился до 2,1% после 2,3% роста.

Общий государственный долг Украины по состоянию на сентябрь составил $77,03 млрд.