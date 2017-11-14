Нефть не прокормит Россию

Международное энергетическое агентство (МЭА) не ждет в ближайшие годы высоких цен на нефть. В своем годовом отчете World Energy Outlook 2017 оно снизило прогноз по уровню нефтяных цен сразу на $18 — до $83 за баррель к 2025 году.

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Долгосрочный прогноз также понижен — к 2040 году специалисты МЭА ждут, что нефтяной баррель будет стоить $111, хотя еще в прошлом году ожидали цены в $125.

В МЭА не исключают и худшего варианта развития событий:

согласно консервативному прогнозу экспертов, нефть может не подняться выше $70 за баррель и после 2040 года.

При этом глобальный спрос, по версии МЭА, с 2016 года по 2025 год будет расти в среднем на 0,7 млн барр/сутки ежегодно, а после 2025 года темпы роста спроса замедлятся до 0,3 млн баррелей. Таким образом, к 2025 году спрос на нефть увеличится до 100,3 млн баррелей в сутки, к 2040 году — до 104,9 млн баррелей в сутки.

В этом году, по версии МЭА, мировой спрос на нефть составит 97,7 млн баррелей в сутки, в 2018 году — 98,9 млн баррелей в сутки.

По мнению международных экспертов, нефтяные цены сдерживает рост оценки извлекаемых запасов сланцевой нефти и газового конденсата в США (в нынешнем отчете МЭА этот показатель увеличился на треть по сравнению с прошлым годом и составил 105 млрд баррелей), а также снижение себестоимости: в традиционной добыче окупаемость некоторых проектов по поиску и добыче нефти снизилась с $70-80 за баррель в 2014 году до $30-50.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак отмечал, что себестоимость добычи нефти в России в среднем составляет от $10 до $15 за баррель, однако признавал, что этот показатель на разных месторождениях очень сильно отличается.

«На действующих месторождениях, где амортизировано имущество, себестоимость может быть и два, три, и пять долларов, а где новое месторождение, арктический шельф, себестоимость, например, не менее $50 за баррель, $40», — подчеркивал министр.

По-прежнему ключевым фактором определения цены нефти остаются спрос и предложение. События последнего времени показывают, что страны-производители вполне могут договариваться с целью сохранения этого баланса, считает Нина Козлова, гендиректор ФинЭкспертизы.

Не так страшны цены, как снижение добычи

В российской нефтяной отрасли действует прогрессивная шкала налогообложения, изымающая большую часть дохода от роста цен, для компаний чистая выручка за вычетом налогов и транспорта в Западной Сибири при цене нефти в $50 за баррель составляет около $15/барр., при $100 за баррель — $26/барр., отмечает старший консультант VYGON Consulting Дарья Козлова.

Прогнозируемые — как и текущие — нефтяные цены не являются низкими, а в исторической перспективе — даже скорее высокими, отмечает главный экономист БКС Глобал Маркетс Владимир Тихомиров.

Для России низкой можно считать цену ниже $40 за баррель, если исходить из параметров бюджетного планирования и официального макропрогноза, все, что выше — комфортно для бюджета и экономики в целом.

МЭА предрекает России другую проблему — добыча нефти в стране уже к 2025 году может снизиться примерно на 8% — до 10,5 млн баррелей в сутки с 11,3 млн в 2016 году.

На фоне истощения запасов разведанных месторождений эта тенденция продолжится и в долгосрочной перспективе — к 2040 году МЭА ожидает, что добыча нефти в России упадет до 8,6 млн баррелей в сутки.

«Сдвиг основной российской добычи в регион Восточной Сибири и арктическую зону не сможет полностью компенсировать естественное снижение добычи на выработанных месторождениях Западной Сибири и Волго-Уральского региона», — отмечается в отчете.

Российские эксперты соглашаются, что падение добычи нефти на действующих месторождениях будет происходить более быстрыми темпами, нежели прирост добычи за счет новых месторождений, однако полагают, что существенное снижение начнется только после 2025 года.

В перспективе ближайших 5-7 лет будет наблюдаться прирост добычи, так как в России проходит волна запуска крупных новых проектов, таких как Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское, Мессояхское, Новопортовское и многие другие месторождения, подчеркивает Козлова. К 2025 году действительно может начаться снижение объемов из-за естественного старения базовых активов, в последние годы компенсация падения добычи переходящего фонда скважин на браунфилдах за счет нового бурения и ГТМ составляет порядка 90%, подчеркивает эксперт VYGON Consulting.

Многие действующие месторождения России, в особенности в Западной Сибири, вошли в естественную фазу сокращения добычи, ситуация усугубляется введенными секторальными санкциями со стороны западных стран, которые ограничивают доступ к технологиям повышения нефтеотдачи (в частности ГРП), обращает внимание эксперт Энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО Екатерина Грушевенко. Санкции также коснулись и новых проектов: еще после санкционного пакета 2014 года была отложена разработка некоторых проектов на арктическом шельфе и проектов разработки сланцевой нефти, отмечает Грушевенко.

Но, по мнению экспертов, данная ситуация не является необратимой. Тренд на снижение можно изменить за счет развития собственных технологий добычи, в особенности технологии гидроразрыва пласта, которые могут одновременно обеспечить и поддержание добычи на действующих месторождениях, и разработку новых, отмечает Грушевенко.

Сохранить прирост можно за счет геологоразведки и увеличения экономического и технологического КИН (коэффициента извлечения нефти) на действующих активах, подчеркивает Козлова. Для этого, по ее мнению, необходимо изменять действующую систему налогообложения и стимулировать разработку и внедрение новых технологий в отрасли.

Потенциальный положительный эффект от увеличения КИН на 5%, поиска и доразведки на суше, разработки трудноизвлекаемых запасов, по оценке эксперта, может составить около 250 млн т к 2035 году.

Упадут все, кроме США

Впрочем, по данным МЭА, традиционная добыча нефти будет постепенно снижаться по всему миру. Алжир и Венесуэла снизят добычу примерно на 0,25 млн баррелей в сутки каждая. Уменьшатся показатели у Анголы и Нигерии. Неближневосточные члены картеля с 2016 года по 2025 год снизят добычу на 0,8 млн баррелей.

Рост будет в основном в США и Саудовской Аравии. Согласно прогнозу, к 2025 году добыча нефти в США, в основном за счет роста сланцевого сектора, достигнет 16,8 млн баррелей в сутки, в Саудовской Аравии — 12,3 млн баррелей. Также активно наращивать добычу будет Ирак — до 5 млн баррелей в сутки, а также Иран н- до 5,1 млн баррелей в сутки.

Прогноз МЭА не самый объективный и выстроен в основном вокруг мысли о доминировании США в сфере добычи, сомневается аналитик Алор Брокер Кирилл Яковенко. Предположение, что США, где 60% запасов — это трудно извлекаемая сланцевая нефть, будут наращивать добычу до 16,8 млн баррелей в сутки против нынешних 9,5 млн баррелей, в то время как другие страны, обладающие самыми высокими разведанными запасами, будут снижать добычу, довольно спорно, отмечает эксперт. В развитии более совершенных технологий сегодня заинтересованы все.