Биткоин сорвался: когда ждать падения до $1000

Курс Bitcoin показал рекордное падение, за неделю потеряв 28,89%. В настоящее время, курс самой популярной в мире криптовалюты составляет $6366,73. По отношению к рублю - 378 тысяч 505 рублей.

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С начала ноября биткоин каждые 2-3 дня ставил новые рекорды, достигнув 8 ноября своего исторического максимума в $7882. Начавшаяся после этого коррекция обернулась серьезным падением – за последующую неделю самая известная криптовалюта снизилась на 29%, впервые с 29 октября опустившись ниже психологической отметки в $6 тысяч.

На днях представители Bitcoin Classic рекомендовали инвесторам переходить на Bitcoin Cash в связи с планами со временем прекратить обслуживание «классики». На прошлой неделе также стало известно, что размер блока в оригинальной Bitcoin Classic не будет увеличиваться. Это стало катализатором перетока инвесторов в Bitcoin Cash (BHC), поясняет управляющий директор «БКС Ультима» Олег Сафонов.

На прошлой неделе в системе биткоина должно было произойти обновление протокола (SegWit2x), который был призван изменить некоторые правила. Участники рынка ждали, что с его запуском цена на криптоактив кратно вырастет, многие «держали» и покупали биткоин. Однако в итоге запуск SegWit2x был отложен.

Отмена этой модернизации стала результатом того, что некоторые ее сторонники сплотились вокруг Bitcoin Cash, позволяющей обрабатывать в восемь раз больше данных, чем оригинал. В то время, как оригинальный Bitcoin, основан на технологии SegWit, которая позволяет улучшить производительность за счет удаления несущественных данных из ее основной цепочки блоков, поясняет руководитель Управления правового консалтинга компании ФинЭкспертиза Александр Фрейнберг.

Падение Bitcoin связано в первую очередь с тем, что капитал входил с расчетом получения «бесплатных денег» в виде начисленных 1 к 1 монет за каждый Bitcoin в портфеле, рассказал «Газете.Ru Филипп Миронович CEO Robomed Network.

После этого большой капитал зафиксировал прибыль и вышел из главной криптовалюты. Увидев движение вниз, массовый рынок впал в панику и тоже начал выходить из позиций, что и повлекло за собой падение, отмечает Миронович.

Образованная в ходе разделения биткоина криптовалюта Bitcoin Cash (BHC) на фоне падения «классики» демонстрирует рост: с пятницы BHC вырос на 40%.

Происходящее можно обозначить как партизанская война одной криптовалюты с другой, считает учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике Госдумы РФ Никита Куликов. «Сложившаяся ситуация по некоторым мнениям напрямую связана с тем, что в отличие от классического Bitcoin, Bitcoin Cash имеет достаточно централизованное управление и поддержку своих создателей, и как следствие, имея определенные ресурсы, создатели Bitcoin Cash ими просто воспользовались», - поясняет эксперт.

Bitcoin - очень волатильный инструмент, отмечает аналитик Алор Брокер Кирилл Яковенко.

Около 80% всех биткоинов находятся в руках китайцев, поэтому объяснять резкие движения его цены какими-то фундаментальными факторами - это все равно, что говорить о росте цен на тюльпаны в Голландии на фоне выведения нового сорта,

отмечает эксперт.

Аналитики сходятся во мнении, что высокая волатильность курса Bitcoin является нормой.

Криптовалюты, как спекулятивный инструмент, подвержены тем же рискам и механизмам воздействия, что и любые другие спекулятивные активы. Исходя из этого, ничего удивительного в такой волатильности стоимости Bitcoin нет, отмечает Куликов.

Ранее агентство Bloomberg и издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщали, что КНР собирается запретить торговлю биткоинами и другими криптовалютами на внутренних биржах, а также двигаются по пути полного ограничения торговли биткоинами.

Высокая волатильность инструмента означает, что он может ходить вниз и вверх на 30% за день, и это нормально, говорит Яковенко.

Цена биткоина легко может вернуться и к отметке $1000 и даже $100, если, например, его китайские держатели решат продать свои запасы, поэтому эйфория по поводу роста курса биткоина - это вредное явление, которое рано или поздно приведет к потере денег непрофессионалами, отмечает аналитик.

Рост интереса к криптовалютам сейчас наблюдается во всем мире. Многие страны мира уже открыли свои рынки для криптовалют, однако в России власти к этому вопросу подходят с большой осторожностью. Глава Минфина Антон Силуанов в октябре назвал биткоины «денежным суррогатом», ЦБ видит в них признаки «финансовой пирамиды» и выступает против расчетов в криптовалютах.

На профильном совещании в октябре президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ до 1 июля 2018 года подготовить поправки в законодательство РФ, регулирующие процедуру размещения криптовалют по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг. В Центробанке пообещали, что представят концепцию временного регулирования криптовалют к концу 2017 года.