Рублю не хватает китайского роста

Торги на Московской бирже в понедельник начались с падения курса рубля как к доллару, так и к евро. К 10.15 по московскому времени курс рубля к доллару расчетами «завтра» снизился по отношению к закрытию торгов в пятницу почти на 22 копейки, до 31,3 рубля за $1, а к евро – более чем на 26 копеек, до 40,9 рубля за 1 евро. Бивалютная корзина подорожала почти до 35,65 рубля.

С начала прошлой недели рубль укреплялся, но в пятницу просел: установленный Центробанком на 13 апреля курс доллара по сравнению с четвергом увеличился на 5 копеек до 30,93 рубля, евро – на 15 копеек до 40,51 рубля.

Падает и фондовый рынок – к 11.00 по московскому времени индекс ММВБ просел на 0,53% до 1378,44 пункта, РТС – на 1,4% до 1385,75 пункта. Среди лидеров падения – ФСК ЕЭС (--4,94%), «Распадская» (--4,31%), «Русгидро» (--3,18%).

На прошлой неделе торги тоже завершились падением: индекс ММВБ просел более чем на 1%. Негативными факторами стали изменение Минэкономразвития прогноза по темпу роста ВВП России в 2013 году с 3,6% до 2,4%, негативная статистика в США, снижение цен на нефть, продолжающиеся проблемы в финансовом секторе Кипра.

Индекс ММВБ на данный момент потерял 6% с начала года, отмечает Арсен Балишян из «Урса капитала». В понедельник дополнительным негативным фактором стала публикация статистики о росте ВВП Китая в первом квартале. Темпы увеличения китайской экономики в годовом исчислении сократились до 7,7%, хотя аналитики ожидали 8%. Всемирный банк уже понизил прогноз по итогам года – с 8,4 до 8,3% ВВП. В частности, Китай снизил потребление нефти – с 5,66 млн баррелей в день в январе--марте 2012 года до 5,59 млн баррелей в первом квартале текущего.

В среднесрочной перспективе российский рубль, вероятно, продолжит снижение, считает старший трейдер банка «Глобэкс» Игорь Зеленцов.

«Тенденция роста доллара может продолжиться в среднесрочной перспективе сначала к недавним максимумам в районе 31,8 рубля за доллар, а затем и выше к уровням 32,5–33 рубля за доллар», — говорит он.

Укрепление рубля на прошлой неделе он называет временным, это было связано с продажами доллара со стороны банков-нерезидентов с целью размещения средств в российские рублевые облигации. 10 апреля Минфин разместил два выпуска облигаций федерального займа: с погашением 11 декабря 2019 года и 19 января 2028 года. Спрос на первый выпуск превысил предложение почти в три раза (29,227 млрд рублей против 10 млрд рублей), на второй – в два раза (49,825 млрд рублей против 25 млрд рублей).

Основной фактор давления на российский валютный и фондовый рынок в понедельник – новость о более низких, чем ожидалось, темпах роста ВВП Китая, указывает главный экономист Barclay`s Capital в России Владимир Пантюшин. «Нефтяные котировки среагировали быстро, дешевеют и металлы», — говорит он. Но в долгосрочной перспективе рубль укрепится до уровня 30,5, потенциально даже до уровня в 30 рублей за $1.

Рубль начал снижаться в пятницу на фоне снижения котировок на нефть, напоминает аналитик Номос-банка Алексей Егоров. «В понедельник вышла не совсем позитивная статистика по Китаю, которая вызвала коррекцию цен на нефть. Цена барреля нефти Brent приблизилась к $100, это сказывается на рубле», — подчеркивает экономист.