Новый Kia: гроза премиальных авторитетов

Несмотря на то, что Южная Корея уже довольно давно считается страной с мощным автопромом, а в России, в частности, KIA лидирует по продажам, все же в сознании многих людей это марка главным образом бюджетных моделей, которые и приносят бренду основной объем продаж. При выборе модели в других ценовых сегментах, в которых KIA также представлена, у многих, на бессознательном уровне, выбор падает на более престижных конкурентов, если, конечно, цена не является основным критерием покупки.

Реклама

Тем временем, с 2014-го года KIA выпускает модель Sorento Prime, у которой прямо в названии подчеркивается статус, и которая уже успела обойти по продажам в России предшественника, «обычный» Sorento. Автомобиль дважды завоевал высший рейтинг безопасности Top Safety Pick+ и получил кучу наград по всему миру. И вот в прошлом году во Франкфурте презентовали обновление третьего поколения, продажи которого начнутся в феврале 2018-го.

Не терпелось скорее познакомиться с автомобилем поближе и понять насколько оправдано слово Prime у Sorento и не на картинках увидеть, что в машине изменилось.

KIA Сложно представить, но ещё за пару дней до нашего приезда в Карелии не было снега.

Приятно было оказаться в настоящей зимней сказке, когда в Москве шли предновогодние дожди. В Петрозаводске нас ждал ряд обновленных Sorento Prime и многие прибывшие пассажиры останавливались, разглядывали и даже фотографировали новые и эффектные автомобили.

Первый раз видел, как на улице фотографируют KIA.

Все обновления экстерьера сразу же бросились в глаза, хоть их и немного.

Еще 10 лет назад внешне автомобили KIA уступали своим японским и западным конкурентам. Дело, конечно, вкуса, но что первое, что второе поколение той же Sorento смотрелось немного несуразно, а потому ее стоимость была логично ниже респектабельных автогигантов. Но постепенно главный дизайнер КИА Питер Шрайер, до этого работавший в Volkswagen, добился очень серьезных результатов в работе над экстерьером. Обновленный Sorento Prime выглядит очень гармонично и вполне дорого. У нас, конечно, были топовые комплектации, но в базовой комплектации тоже довольно богатый набор.

Поменялись передние и задние фары, они теперь стали светодиодными, и новый взгляд довольно сильно изменил внешность. Противотуманки также наградили диодами, правда только в качестве опции.

Решетка радиатора получила более сложный рисунок и обновился дизайн дисков. Все вместе явно направлено на оправдание слова Prime в названии модели, и реализовано вполне удачно.

Особенно приятно удивили новые цвета кузова, к ним подошли со всей ответственностью, Rich Espresso и Gravity Blue не просто имеют пафосное название, но и полностью отражают его смысл. Казалось, цвет далеко не то обновление, на которое стоит обращать внимание, но в этот раз эта характеристика стала отдельной фишкой, особенно Rich Espresso. Возможно, он просто выгодно смотрится в серой заснеженной Карелии, но так в России такая пагода не редкость.

KIA В комплектации GT-Line добавлены лепестки переключения скоростей, изменён дизайн селектора коробки передач и на сидениях красуется громкая надпись с наименованием комплектации.

Салон тоже потерпел изменения, руль стал четырехспицевым, что не сделало его ни удобнее, ни хуже, просто он стал как у всех. Эдакое влияние тренда. Появился свой экранчик у климат-контроля, а бортовой компьютер обзавелся разнообразной графикой. Понравилось наличие беспроводной зарядки, действительно крайне удобная и приятная мелочь. Ну и поддержка Android Auto и Apple Carplay – это то, что в 2018-м году уже должно быть у любого автомобиля, и отсутствие оного в новых моделях — раздражающий минус.

В целом, отделка и материалы в Sorento Prime выглядят качественно и приятны на ощупь. И хотя дизайн салона особо нечем выделить, но и минусов в нем тоже найти не просто. Это семейный автомобиль, а значит стоит обратить особое внимание на комфорт. В KIA к этому вопросу подошли кропотливо.

Помимо того, что Sorento просторный, что наиболее важно, в салоне предусмотрено множество USB выходов, режимы памяти и вентиляция передних сидений, возможность управлять ими со второго ряда, шторки на окнах и свой собственный блок управления климатом на третьем ряду сидений. Правда, я так и не поездил на модели с тремя рядами, зато поколесил на GT-Line, но об этом чуть позже.

KIA Без стеклянной крыши трудно представить модель, которая хочет стать своей в классе премиум. У Prime одна из опций: большой панорамный люк, состоящий из двух прозрачных тонированных панелей: подъемно-сдвижной передней и неподвижной задней. При нажатии на кнопку передняя панель сдвигается, и в погожий, солнечный день салон сразу наполняется светом, создавая ощущение значительно увеличившегося пространства, что особенно ценно rкак раз зимой, когда каждая световая минута на счету. Люк и солнцезащитная шторка, которая призвана уберечь от прямых солнечных лучей, имеют функцию защиты от защемления для безопасности водителя и пассажиров.

Рулится Sorento Prime довольно мягко, все настройки интуитивно понятны и не требуют времени для изучения. Разве что, постоянно путал громкость и переключение треков. Ехать быстро на нем особо не хочется, да и возможности такой не представилось, а вот любоваться мачтовыми соснами и еще не замерзшими, но укутанными снегом озерами под новогоднюю музыку, самое то.

Понравилась шумоизоляция, в купе с плавным ходом и красивым видом за окном оставляет приятное впечатление.

Отдельным пунктом в KIA выделили новую крутую аудио систему от Harman Kardon с возможностью настройки панорамы звучания. Возможно, я слишком требовательный, но ничего особенного я не услышал, как только не проверял. Звук нормальный, не плохой, но и не Вау. А вот настройка звучания по панораме, казалось бы, такая простая примочка, а ее нет у многих премиальных брендов. Зато есть у KIA.

Помимо уже традиционного закрывания багажника с кнопки, появилась еще одна удобная опция, при поднесении ключа к багажнику, он сам открывается. Для людей с вечно занятыми руками будет кстати. Также любителям ровных полов понравится дистанционное складывание сидений.

Sorento Prime снабдили тремя вариантами двигателей: 2,2-литровым дизельным мощностью 200 л.с., и двумя бензиновыми, на 2,4 литра четырехцилиндровым в 188 лошадок и 3,5-литровым v6 с 249-ю силами, который идет, в том числе, и в комплектации GT-Line.

Не сказать, что он делает семейный автомобиль дерзким, но прибавить на трассе для обгона можно с комфортом. Хотя, помимо дизайнерских изменений в GT-Line еще поставили свой электроусилитель руля, который более тонко откликается на дорогу и управление, и увеличенные тормозные диски.

Также в арсенале практически всех комплектаций появился новый восьмиступенчатый автомат. Реагирует быстро, с поправкой на то, что проверять мне ее было особо не где. Да и руль в GT-Line не показался чем-то, к чему применимо словосочетание Gran Turismo. Если только семейное Gran Turismo.

Еще одна новинка в Sorento Prime – режим Smart. В описании сказано, что компьютер анализирует мой стиль вождения и подстраивает под меня системы автомобиля. Что же, поверю на слово, за время, проведенное за рулем, я не заметил ничего, что изменилось под меня, но меня и без Smart все устраивало.

KIA Четыре варианта отделки салона. Помимо привычного чёрного и коричневого, добавлены два комбинированных варианта.

В итоге, можно признать, что KIA продолжает планомерный захват рынка. Sorento Prime — современный высокотехнологичный D-SUV, который, конечно, никак нельзя назвать чем-то бюджетным. Несмотря на то, что слово Prime кажется больше ходом для развенчивания мифа, чем отдельной моделью автомобиля, совершенно точно, это равный конкурент среди японских и европейских брендов. Для семейного автомобиля в нем есть все необходимое, а это его главное предназначение.

Слышал несколько недовольных отзывов о том, что клиренс так и не увеличили, хотя бы на пару сантиметров.

Как мне кажется, учитывая, что Sorento Prime не внедорожник, и даже не пытается им быть, одного только клиренса будет мало. Лучше хороший городской семейный автомобиль, чем попытка угодить всем по чуть-чуть и не получить ни то, ни то.

Теперь осталось узнать только самое важное – стоимость. В KIA по-партизански молчат, все цены будут объявлены перед началом продаж. И этот пункт может стать как большим плюсом, как это было раньше, так и серьезным минусом. Пока остается только гадать и предполагать.