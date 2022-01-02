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Кадры с места смертельного ДТП в Рязанской области

2 января рейсовый автобус Москва - Астрахань с пассажирами врезался в опору железнодорожного моста в Рязанской области возле села Вослебово. Пять человек, включая водителя, погибли, более 20 пострадали.

По данным правительства Рязанской области, в салоне в момент происшествия находились 52 человека. 12 пассажиров попали в больницу, среди них есть дети. Трое пострадавших в реанимации. Некоторых госпитализировали на вертолете.

Заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Водитель автобуса мог находиться за рулем переутомленным, сообщается на сайте МВД Медиа. В прокуратуре отметили, что водитель мог уснуть за рулем. Также рассматривается версия, что он мог не справиться с управлением из-за сильного гололеда.

Кадры с места аварии – в галерее «Газеты.Ru».

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