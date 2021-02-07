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Кадры ДТП с участием 20 автомобилей на трассе на Урале

Массовая авария с участием 20 автомобилей произошла на трассе «М5» в Свердловской области, об этом сообщили в пресс-службе местного главка МВД. Инцидент произошел в районе 182–185-го км федеральной трассы «М5» Екатеринбург – Челябинск, указано в сообщении. По мнению правоохранительных органов, водитель одной из машин превысил скорость, несмотря на усложнившиеся погодные условия и ледяной покров на дорогах, в результате чего автомобиль занесло. Данных о погибших и госпитализированных нет. Авария привела к образованию многокилометровой пробки, водителям рекомендуют объезжать указанный участок трассы.

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Массовое ДТП на трассе М5 &laquo;Урал&raquo; в Свердловской области, 7 февраля 2021 года Массовое ДТП на трассе М5 &laquo;Урал&raquo; в Свердловской области, 7 февраля 2021 года
Массовое ДТП на трассе М5 &laquo;Урал&raquo; в Свердловской области, 7 февраля 2021 года Массовое ДТП на трассе М5 &laquo;Урал&raquo; в Свердловской области, 7 февраля 2021 года
Массовое ДТП на трассе М5 &laquo;Урал&raquo; в Свердловской области, 7 февраля 2021 года Массовое ДТП на трассе М5 &laquo;Урал&raquo; в Свердловской области, 7 февраля 2021 года
Массовое ДТП на трассе М5 &laquo;Урал&raquo; в Свердловской области, 7 февраля 2021 года Массовое ДТП на трассе М5 &laquo;Урал&raquo; в Свердловской области, 7 февраля 2021 года
Массовое ДТП на трассе М5 &laquo;Урал&raquo; в Свердловской области, 7 февраля 2021 года Массовое ДТП на трассе М5 &laquo;Урал&raquo; в Свердловской области, 7 февраля 2021 года
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Массовое ДТП на трассе М5 «Урал» в Свердловской области, 7 февраля 2021 года
Массовое ДТП на трассе М5 «Урал» в Свердловской области, 7 февраля 2021 года
Массовое ДТП на трассе М5 «Урал» в Свердловской области, 7 февраля 2021 года
Массовое ДТП на трассе М5 «Урал» в Свердловской области, 7 февраля 2021 года
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