Отбивают лед молотком. Что стало с иномарками, привезенными из Японии во Владивосток
Опубликованы фотографии, сделанные во время разгрузки иномарок с корабля Sun Rio во Владивостоке. В ходе морского путешествия автомобили оказались покрыты толстым слоем льда и снега.
Ледяная корка образовалась из-за сильных волн и ветра. На кадрах можно разглядеть автомобили японских моделей, в том числе Honda Fit, Toyota Tank и Nissan Leaf. В ходе разгрузки рабочим пришлось сбивать ее молотком, рискуя повредить кузов. По словам автоэкспертов, с машинами все должно быть в порядке, если лед не нарушил их герметичность. Тем не менее, морская вода могла привести к коррозии.
Как разгружают замороженные автомобили из Японии в порту Владивостока — в фотогалерее «Газеты.Ru»
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