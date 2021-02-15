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Больше, чем легенда: как Volkswagen «Жук» покорил мир

После прихода к власти в Германии Адольф Гитлер загорелся идеей производства «народного автомобиля» для широких масс. По задумке фюрера, такая машина должна была стоить не дороже 990 рейхсмарок, вмещать пять человек и развивать скорость до 100 км/ч. Разработать концепцию авто взялся австрийский конструктор Фердинанд Порше. За несколько лет возглавляемое им конструкторское бюро подготовило несколько вариантов опытных образцов. Машина обладала необычным для того времени задним приводом. Двигатель имел рабочий объем 985 см³ и мощность 23,5 л. с. Кузов был спроектирован Эрвином Комендой в сотрудничестве с математиком Йозефом Миклом. 15 февраля 1936 года Гитлер распорядился начать серийное производство «Жука».

До Второй мировой немцы успели выпустить лишь несколько сотен автомобилей, переоборудовав затем заводы на производство военной техники. В 1945 году производством легковушек Volkswagen по разработкам нацистов заинтересовались британцы. Несмотря на свой необычный внешний вид, простой в обращении, практичный и надежный «Жук» завоевал колоссальную популярность во многих странах. В 1960-е он стал самой продаваемой иномаркой в США. А в 1972 году суммарное количество проданных машин перевалило за 15 млн: по данному показателю «Жук» опередил Ford Model T. Всего было выпущено более 21,5 млн автомобилей. Последний из тех, что был сконструирован по лекалам 1945 года, сошел с конвейера в Мексике в 2003 году. А в 2018-м Volkswagen официально объявил о прекращении производства легендарного «Жука»

Volkswagen «Жук» которого все любили, любят и будут любить — в фотогалерее «Газеты.Ru»

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Адольф Гитлер и Фердинанд Порше во время церемонии закладки первого камня в будущий автомобильный завод Volkswagen, 1938 год Адольф Гитлер и Фердинанд Порше во время церемонии закладки первого камня в будущий автомобильный завод Volkswagen, 1938 год
Volkswagen Beetle на заправочной станции в Дейдесхайме, Германия, 1954 год Volkswagen Beetle на заправочной станции в Дейдесхайме, Германия, 1954 год
Модифицированный Volkswagen Beetle очищает улицу от снега в Уссельне, центральная Германия, 2017 год Модифицированный Volkswagen Beetle очищает улицу от снега в Уссельне, центральная Германия, 2017 год
В 1954 году автомобильный завод Volkswagen в Вольфсбурге производил почти 900 &laquo;Жуков&raquo; каждый день. В 1954 году автомобильный завод Volkswagen в Вольфсбурге производил почти 900 &laquo;Жуков&raquo; каждый день.
Праздничное мероприятие в честь выпуска 500-тысячного Volkswagen Beetle на стадионе в Вольфсбурге, Германия, 1953 год Праздничное мероприятие в честь выпуска 500-тысячного Volkswagen Beetle на стадионе в Вольфсбурге, Германия, 1953 год
Девушка принимает ванну в Volkswagen Beetle на встрече владельцев Beetle в Шато-д'О, Швейцария, 1996 год Девушка принимает ванну в Volkswagen Beetle на встрече владельцев Beetle в Шато-д'О, Швейцария, 1996 год
Автомобиль Volkswagen Beetle с люком на крыше во время теста на водонепроницаемость кузова в реке Сена, Париж, 1960 год Автомобиль Volkswagen Beetle с люком на крыше во время теста на водонепроницаемость кузова в реке Сена, Париж, 1960 год
В 1997 году во время конкурса Stuff the Bug на музыкальном фестивале в США 47 человек попытались уместиться в машину, чтобы установить неофициальный мировой рекорд. В 1997 году во время конкурса Stuff the Bug на музыкальном фестивале в США 47 человек попытались уместиться в машину, чтобы установить неофициальный мировой рекорд.
Девушка демонстрирует контейнер, установленный на крыше автомобиля Volkswagen Beetle, который обеспечивает дополнительное место для багажа на Международной выставке пластмасс в Дюссельдорфе, Германия, 1959 год Девушка демонстрирует контейнер, установленный на крыше автомобиля Volkswagen Beetle, который обеспечивает дополнительное место для багажа на Международной выставке пластмасс в Дюссельдорфе, Германия, 1959 год
Volkswagen Beetle до сих пор популярен не только у себя на родине. На фото: встреча владельцев Volkswagen Beetle в Израиле, 2017 год Volkswagen Beetle до сих пор популярен не только у себя на родине. На фото: встреча владельцев Volkswagen Beetle в Израиле, 2017 год
Volkswagen Beetle с изображением счастливого жетона, установленный перед лотерейным киоском в Чикаго, США, 1988 год Volkswagen Beetle с изображением счастливого жетона, установленный перед лотерейным киоском в Чикаго, США, 1988 год
Volkswagen Beetlе полностью сделанный из дерева итальянским художником Ливио Де Марчи, Германия, 1999 год Volkswagen Beetlе полностью сделанный из дерева итальянским художником Ливио Де Марчи, Германия, 1999 год
Хью Прингл выглядывает из люка в крыше Volkswagen Beetle, который он приделал к автобусу Volkswagen T1, чтобы сделать уникальный &laquo;дом на колесах&raquo;, 1973 год. Хью Прингл выглядывает из люка в крыше Volkswagen Beetle, который он приделал к автобусу Volkswagen T1, чтобы сделать уникальный &laquo;дом на колесах&raquo;, 1973 год.
New Beetle выпускался с 1998 по 2010 год. Внешний вид и название являются отсылкой к Volkswagen Beetle, однако, в отличие от классического Beetle, у New Beetle двигатель был расположен спереди, а багажник сзади. На фото: новый Volkswagen Beetle на стоянке в Бостоне, США, 1998 год New Beetle выпускался с 1998 по 2010 год. Внешний вид и название являются отсылкой к Volkswagen Beetle, однако, в отличие от классического Beetle, у New Beetle двигатель был расположен спереди, а багажник сзади. На фото: новый Volkswagen Beetle на стоянке в Бостоне, США, 1998 год
Концепт Volkswagen Beetle Dune на международном автосалоне в Детройте, 2014 год Концепт Volkswagen Beetle Dune на международном автосалоне в Детройте, 2014 год
Volkswagen Beetle с номерным знаком бывшей Восточной Германии среди деревьев недалеко от Фульдаталя, центральная Германия. В 2009 году, когда было сделано это фото, владелец автомобиля Отто Вейман рассказал, что купил эту машину в 1989 году у двух восточных немцев, которые только что пересекли границу между Восточной и Западной Германией, когда рухнула стена. Вейман припарковал &laquo;Жук&raquo; в своем саду и посадил вокруг деревья. Volkswagen Beetle с номерным знаком бывшей Восточной Германии среди деревьев недалеко от Фульдаталя, центральная Германия. В 2009 году, когда было сделано это фото, владелец автомобиля Отто Вейман рассказал, что купил эту машину в 1989 году у двух восточных немцев, которые только что пересекли границу между Восточной и Западной Германией, когда рухнула стена. Вейман припарковал &laquo;Жук&raquo; в своем саду и посадил вокруг деревья.
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Адольф Гитлер и Фердинанд Порше во время церемонии закладки первого камня в будущий автомобильный завод Volkswagen, 1938 год
Volkswagen Beetle на заправочной станции в Дейдесхайме, Германия, 1954 год
Модифицированный Volkswagen Beetle очищает улицу от снега в Уссельне, центральная Германия, 2017 год
В 1954 году автомобильный завод Volkswagen в Вольфсбурге производил почти 900 «Жуков» каждый день.
Праздничное мероприятие в честь выпуска 500-тысячного Volkswagen Beetle на стадионе в Вольфсбурге, Германия, 1953 год
Девушка принимает ванну в Volkswagen Beetle на встрече владельцев Beetle в Шато-д'О, Швейцария, 1996 год
Автомобиль Volkswagen Beetle с люком на крыше во время теста на водонепроницаемость кузова в реке Сена, Париж, 1960 год
В 1997 году во время конкурса Stuff the Bug на музыкальном фестивале в США 47 человек попытались уместиться в машину, чтобы установить неофициальный мировой рекорд.
Девушка демонстрирует контейнер, установленный на крыше автомобиля Volkswagen Beetle, который обеспечивает дополнительное место для багажа на Международной выставке пластмасс в Дюссельдорфе, Германия, 1959 год
Volkswagen Beetle до сих пор популярен не только у себя на родине. На фото: встреча владельцев Volkswagen Beetle в Израиле, 2017 год
Volkswagen Beetle с изображением счастливого жетона, установленный перед лотерейным киоском в Чикаго, США, 1988 год
Volkswagen Beetlе полностью сделанный из дерева итальянским художником Ливио Де Марчи, Германия, 1999 год
Хью Прингл выглядывает из люка в крыше Volkswagen Beetle, который он приделал к автобусу Volkswagen T1, чтобы сделать уникальный «дом на колесах», 1973 год.
New Beetle выпускался с 1998 по 2010 год. Внешний вид и название являются отсылкой к Volkswagen Beetle, однако, в отличие от классического Beetle, у New Beetle двигатель был расположен спереди, а багажник сзади. На фото: новый Volkswagen Beetle на стоянке в Бостоне, США, 1998 год
Концепт Volkswagen Beetle Dune на международном автосалоне в Детройте, 2014 год
Volkswagen Beetle с номерным знаком бывшей Восточной Германии среди деревьев недалеко от Фульдаталя, центральная Германия. В 2009 году, когда было сделано это фото, владелец автомобиля Отто Вейман рассказал, что купил эту машину в 1989 году у двух восточных немцев, которые только что пересекли границу между Восточной и Западной Германией, когда рухнула стена. Вейман припарковал «Жук» в своем саду и посадил вокруг деревья.
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