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В Москве автобус врезался в столб, пять человек пострадали

В центре Москвы автобус маршрута № 901 врезался в фонарный столб, пострадали пять человек, в том числе водитель автобуса, заявили в Дептрансе города в Telegram-канале. Авария произошла утром в 07:37 на улице Марксистская, дом 4. В результате ДТП водитель оказался заблокирован в салоне автобуса, чтобы его извлечь понадобилась помощь оперативных служб.

«Причина происшествия — внезапно водителю стало плохо. Водитель прошел предрейсовый осмотр, а автобус прошел технический осмотр», — сообщили в департаменте транспорта. Планируется, что Мосгортранс проведет служебную проверку по этому инциденту.

Пострадавших осмотрели медики. На месте происшествия разлилось топливо, уточняет ТАСС. Возгорания удалось избежать, устанавливается причина аварии. Последствия ДТП — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Последствия столкновения пассажирского автобуса с мачтой освещения на ул. Марксистская, 14 апреля 2021 года Последствия столкновения пассажирского автобуса с мачтой освещения на ул. Марксистская, 14 апреля 2021 года
Последствия столкновения пассажирского автобуса с мачтой освещения на ул. Марксистская, 14 апреля 2021 года Последствия столкновения пассажирского автобуса с мачтой освещения на ул. Марксистская, 14 апреля 2021 года
Последствия столкновения пассажирского автобуса с мачтой освещения на ул. Марксистская, 14 апреля 2021 года Последствия столкновения пассажирского автобуса с мачтой освещения на ул. Марксистская, 14 апреля 2021 года
Последствия столкновения пассажирского автобуса с мачтой освещения на ул. Марксистская, 14 апреля 2021 года Последствия столкновения пассажирского автобуса с мачтой освещения на ул. Марксистская, 14 апреля 2021 года
Последствия столкновения пассажирского автобуса с мачтой освещения на ул. Марксистская, 14 апреля 2021 года Последствия столкновения пассажирского автобуса с мачтой освещения на ул. Марксистская, 14 апреля 2021 года
Последствия столкновения пассажирского автобуса с мачтой освещения на ул. Марксистская, 14 апреля 2021 года Последствия столкновения пассажирского автобуса с мачтой освещения на ул. Марксистская, 14 апреля 2021 года
Последствия столкновения пассажирского автобуса с мачтой освещения на ул. Марксистская, 14 апреля 2021 года Последствия столкновения пассажирского автобуса с мачтой освещения на ул. Марксистская, 14 апреля 2021 года
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Последствия столкновения пассажирского автобуса с мачтой освещения на ул. Марксистская, 14 апреля 2021 года
Последствия столкновения пассажирского автобуса с мачтой освещения на ул. Марксистская, 14 апреля 2021 года
Последствия столкновения пассажирского автобуса с мачтой освещения на ул. Марксистская, 14 апреля 2021 года
Последствия столкновения пассажирского автобуса с мачтой освещения на ул. Марксистская, 14 апреля 2021 года
Последствия столкновения пассажирского автобуса с мачтой освещения на ул. Марксистская, 14 апреля 2021 года
Последствия столкновения пассажирского автобуса с мачтой освещения на ул. Марксистская, 14 апреля 2021 года
Последствия столкновения пассажирского автобуса с мачтой освещения на ул. Марксистская, 14 апреля 2021 года
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