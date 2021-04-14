В Москве автобус врезался в столб, пять человек пострадали
В центре Москвы автобус маршрута № 901 врезался в фонарный столб, пострадали пять человек, в том числе водитель автобуса, заявили в Дептрансе города в Telegram-канале. Авария произошла утром в 07:37 на улице Марксистская, дом 4. В результате ДТП водитель оказался заблокирован в салоне автобуса, чтобы его извлечь понадобилась помощь оперативных служб.
«Причина происшествия — внезапно водителю стало плохо. Водитель прошел предрейсовый осмотр, а автобус прошел технический осмотр», — сообщили в департаменте транспорта. Планируется, что Мосгортранс проведет служебную проверку по этому инциденту.
Пострадавших осмотрели медики. На месте происшествия разлилось топливо, уточняет ТАСС. Возгорания удалось избежать, устанавливается причина аварии. Последствия ДТП — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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