Автобус с детьми разбился на Ставрополье. Главное

В Ставропольском крае после ДТП с детской баскетбольной командой, в котором погибли пять детей в возрасте 13-14 лет, правоохранительные возбудили уголовное дело. По данным МВД, авария произошла после...