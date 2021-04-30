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Погибли дети: кадры с места аварии на Ставрополье

В Ставропольском крае произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля, микроавтобуса и грузовика. В автобусе ехала в Черкесск юниорская баскетбольная команда из Волгограда, всего в салоне находились 14 детей и четверо взрослых. Погибли пятеро несовершеннолетних, еще девять человек были госпитализированы.

Инцидент произошел на 535 км трассы «Астрахань-Ставрополь» около 16.40 в пятницу, 30 апреля, сообщает »Интерфакс». По предварительной версии ГИБДД, причиной аварии мог стать маневр легкового автомобиля ВАЗ-2109, водитель которого подрезал грузовой автомобиль. Тот, в свою очередь, опрокинулся на микроавтобус с детьми.

По факту ДТП и возбуждено уголовное дело по двум статьям: ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух и более человек) и ч. 3 ст. 238 УК(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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На месте ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае, 30 апреля 2021 года На месте ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае, 30 апреля 2021 года
На месте ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае, 30 апреля 2021 года На месте ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае, 30 апреля 2021 года
На месте ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае, 30 апреля 2021 года На месте ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае, 30 апреля 2021 года
На месте ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае, 30 апреля 2021 года На месте ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае, 30 апреля 2021 года
На месте ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае, 30 апреля 2021 года На месте ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае, 30 апреля 2021 года
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На месте ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае, 30 апреля 2021 года
На месте ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае, 30 апреля 2021 года
На месте ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае, 30 апреля 2021 года
На месте ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае, 30 апреля 2021 года
На месте ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае, 30 апреля 2021 года
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