Автобус влетел в столб в Петербурге: шестеро пострадавших
В Санкт-Петербурге пассажирский автобус наехал на опору освещения и повис на ней. ДТП произошло в районе 10.00 утра на Ленинском проспекте в районе дома №90. Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате аварии шесть человек пострадали, передает РИА «Новости». «Всего пострадавших шесть. Из них двое госпитализированы в НИИ скорой помощи. Четверо — в больницу №26. Двое пострадавших тяжелые, остальные — средней тяжести», — рассказали в городском комитете по здравоохранению. По данным источника в экстренных службах, в автобусе находились десять человек.