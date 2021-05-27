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Автобус влетел в столб в Петербурге: шестеро пострадавших

В Санкт-Петербурге пассажирский автобус наехал на опору освещения и повис на ней. ДТП произошло в районе 10.00 утра на Ленинском проспекте в районе дома №90. Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате аварии шесть человек пострадали, передает РИА «Новости». «Всего пострадавших шесть. Из них двое госпитализированы в НИИ скорой помощи. Четверо — в больницу №26. Двое пострадавших тяжелые, остальные — средней тяжести», — рассказали в городском комитете по здравоохранению. По данным источника в экстренных службах, в автобусе находились десять человек.

Последствия ДТП — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Пассажирский автобус, врезавшийся в столб на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге, 27 мая 2021 года Пассажирский автобус, врезавшийся в столб на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге, 27 мая 2021 года
Пассажирский автобус, врезавшийся в столб на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге, 27 мая 2021 года Пассажирский автобус, врезавшийся в столб на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге, 27 мая 2021 года
Пассажирский автобус, врезавшийся в столб на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге, 27 мая 2021 года Пассажирский автобус, врезавшийся в столб на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге, 27 мая 2021 года
Пассажирский автобус, врезавшийся в столб на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге, 27 мая 2021 года Пассажирский автобус, врезавшийся в столб на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге, 27 мая 2021 года
Пассажирский автобус, врезавшийся в столб на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге, 27 мая 2021 года Пассажирский автобус, врезавшийся в столб на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге, 27 мая 2021 года
Пассажирский автобус, врезавшийся в столб на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге, 27 мая 2021 года Пассажирский автобус, врезавшийся в столб на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге, 27 мая 2021 года
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Пассажирский автобус, врезавшийся в столб на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге, 27 мая 2021 года
Пассажирский автобус, врезавшийся в столб на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге, 27 мая 2021 года
Пассажирский автобус, врезавшийся в столб на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге, 27 мая 2021 года
Пассажирский автобус, врезавшийся в столб на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге, 27 мая 2021 года
Пассажирский автобус, врезавшийся в столб на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге, 27 мая 2021 года
Пассажирский автобус, врезавшийся в столб на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге, 27 мая 2021 года
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