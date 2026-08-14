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Видео: водителя из Махачкалы задержали за «полицейский разворот» на «Ниве»

В Махачкале на видео попал водитель Lada Niva, который сделал полицейский разворот

В Махачкале полиция возбудила уголовное дело на водителя Lada Niva, который дрифтовал на улицах города — в частности, пытался совершить «полицейский разворот». Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Дагестана».

«Происходило это около четырех часов утра на улице Ярагского – в то время, когда жители города спят и отдыхают. Водитель решил устроить шоу прямо на одной из главных улиц Махачкалы, создавая угрозу безопасности других участников движения и нарушая покой граждан», — отмечается в сообщении.

Полиция установила и задержала 20-летнего водителя. на него составлено несколько административных протоколов, в том числе за выезд на встречную полосу и проезд на красный свет. Также полицейские собрали материал для возбуждения против молодого человека уголовного дела по статье ст. 267.1 Уголовного кодекса РФ за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств.

Ранее сообщалось, что мужчина за рулем автомобиля сбил троих человек и спрятался под кроватью от полиции.

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