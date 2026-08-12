Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Мужчина за рулем автомобиля сбил троих человек и спрятался под кроватью от полиции

Сбивший троих человек водитель прятался от полиции под кроватью дома
Essex Police

В Великобритании полиция обнаружила Джозефа Уикса прячущимся под кроватью спустя несколько месяцев после инцидента, во время которого он на автомобиле выехал на тротуар и сбил трех человек, пишет Express.

По данным полиции Эссекса, Уикс агрессивно ездил по городу на своем автомобиле, катался против движения на улицах с односторонним движением, проезжал на красный свет и на высокой скорости едва не задевал прохожих.

В итоге автомобиль выехал на тротуар, где возле ночного клуба находилась группа людей. Машина сбила трех человек, после чего водитель скрылся и бросил автомобиль. Никто из пострадавших не получил серьезных травм.

Полиция установила личность Уикса после того, как в салоне автомобиля обнаружили его отпечатки пальцев. Позже мужчина оказался фигурантом еще одного расследования — о преследовании и домогательствах в отношении женщины.

Вскоре вооруженные сотрудники полиции провели обыск по адресу Джозефа. Он попытался спрятаться от них под кроватью, но был обнаружен и задержан.

Мужчине предъявили целый ряд обвинений, включая опасное вождение, управление автомобилем без страховки и без водительских прав.

Ранее вор заперся изнутри в квартире, которую хотел ограбить, и попался.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 12 августа. Москва ответит на захват судов РФ Западом, Трамп меняет подход к Ирану, а россияне теряют интерес к хлебу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!