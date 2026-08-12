Мужчина за рулем автомобиля сбил троих человек и спрятался под кроватью от полиции

Сбивший троих человек водитель прятался от полиции под кроватью дома

В Великобритании полиция обнаружила Джозефа Уикса прячущимся под кроватью спустя несколько месяцев после инцидента, во время которого он на автомобиле выехал на тротуар и сбил трех человек, пишет Express.

По данным полиции Эссекса, Уикс агрессивно ездил по городу на своем автомобиле, катался против движения на улицах с односторонним движением, проезжал на красный свет и на высокой скорости едва не задевал прохожих.

В итоге автомобиль выехал на тротуар, где возле ночного клуба находилась группа людей. Машина сбила трех человек, после чего водитель скрылся и бросил автомобиль. Никто из пострадавших не получил серьезных травм.

Полиция установила личность Уикса после того, как в салоне автомобиля обнаружили его отпечатки пальцев. Позже мужчина оказался фигурантом еще одного расследования — о преследовании и домогательствах в отношении женщины.

Вскоре вооруженные сотрудники полиции провели обыск по адресу Джозефа. Он попытался спрятаться от них под кроватью, но был обнаружен и задержан.

Мужчине предъявили целый ряд обвинений, включая опасное вождение, управление автомобилем без страховки и без водительских прав.

Ранее вор заперся изнутри в квартире, которую хотел ограбить, и попался.