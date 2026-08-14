У калужанина конфисковали автомобиль за 3 млн рублей из-за кражи уличного туалета

В Калужской области у мужчины конфисковали автомобиль за кражу уличного туалета

В Кондрово Калужской области суд конфисковал автомобиль стоимостью 3 млн рублей у мужчины, который украл уличный туалет со стадиона. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Туалет был похищен во время турнира по лыжным гонкам. Мужчина увез кабинку на крыше своего автомобиля JAC. Вскоре его разыскали полицейские и предъявили обвинение в краже. Выяснилось, что туалет принадлежит администрации Дзержинского округа.

Злоумышленник за кражу туалета стоимостью 16 тыс. рублей не был приговорен к реальному лишению свободы, однако суд постановил конфисковать в доход государства его автомобиль стоимостью 3 млн рублей. Машина была признана орудием совершения преступления.

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