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В РСА зафиксировали убыточность ОСАГО в 43 регионах России

В РСА заявили об убыточности ОСАГО в половине регионов России
Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский союз страховщиков (РСА) 14 августа сообщил, что в 43 из 89 регионов России уровень выплат по ОСАГО с учетом расходов на ведение дел достиг или превысил 100%. Это означает, что страхование в этих субъектах становится убыточным, что может привести к увеличению стоимости полисов.

Средний уровень выплат по стране за период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года составил 94%, что на 12 процентных пунктов больше, чем годом ранее.

Самая сложная ситуация зафиксирована в Республике Ингушетия, где уровень выплат достиг 467% (снижение на 38 п.п.), а средняя выплата составляет 255 тыс. рублей. В тройку лидеров антирейтинга также вошли Приморский край (182%; +24 п.п.; 179 тыс. рублей) и Республика Дагестан (180%; +7 п.п.; 158 тыс. рублей).

В десятку регионов с наибольшим уровнем выплат попали Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Марий Эл, Камчатский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия) и Республика Хакасия.

Глава РСА Евгений Уфимцев отметил, что показатели во многих регионах достигли пограничных значений или превысили их. По его словам, снизить убыточность «автогражданки» могут помочь ограничение сверхлимитных выплат, проверка наличия действующего ОСАГО дорожными камерами, а также активная борьба с мошенничеством.

С 1 августа в России вступили в силу новые правила ОСАГО. Ранее сообщалось об этом изменении.

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