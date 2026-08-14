В пробках у Крымского моста застряла тысяча автомобилей

Пробки на подходах к Крымскому мосту выросли до 1 тыс. автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«14:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 800 транспортных средств. Время ожидания около трех часов» — сообщает канал.

До этого, в 12 часов дня, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находилось 400 автомобилей.

С 3 ноября 2025 года по Крымскому мосту запретили проезд электромобилей и гибридного автотранспорта со стороны Краснодарского края. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Водителям предлагалось воспользоваться сухопутным коридором от Таганрога до Джанкоя. До этого по Крымскому мосту запретили проезд грузовиков.

Ранее сообщалось, какие новые автомобили поступят в продажу в России до конца 2026 года.