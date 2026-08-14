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Крупное ДТП парализовало движение на МКАД в Москве

На МКАД в Москве частично перекрыли движение из-за массовой аварии
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

На 58-м километре МКАД произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей — Range Rover, микроавтобуса и Kia K5. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По предварительным данным, в аварии есть пострадавшие. На месте работают скорая помощь, МЧС и полиция. Обстоятельства ДТП выясняются.

Движение на участке затруднено, водителям рекомендуют выбирать маршруты объезда.

До этого в Челябинске маршрутчица отказалась везти вдову бойца СВО. Сообщается, что водительница не приняла у пассажирки транспортную карту для оплаты проезда, которую женщина получила как меру социальной поддержки после потери мужа в ходе специальной военной операции. Несмотря на попытки пассажирки объяснить ситуацию, ее высадили из салона. Женщина успела заснять на видео водительницу и госномер маршрутки, чтобы зафиксировать нарушение.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы произошло ДТП с несколькими машинами.

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