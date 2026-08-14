Минпромторг ведет переговоры с автокомпаниями о новых заводах

Минпромторг ведет переговоры с крупными автомобилестроительными компаниями о создании новых производств, в том числе за пределами России. Об этом на форуме «Арктика — Регионы» в Архангельске заявил директор департамента международной кооперации и лицензирования Андрей Миронов, сообщает ТАСС.

По его словам, ключевая мера поддержки — программа льготного кредитования. Ведомство готово обсуждать как краткосрочные решения, так и долгосрочные инвестиционные проекты, включая совместные предприятия за рубежом.

Миронов также отметил падение экспорта машиностроения. В прошлом году он составил $24 млрд, за 5 месяцев этого года — $8,6 млрд, снижение год к году — 10%. Без точечных мер поддержки, по его мнению, тенденцию не преодолеть.

На господдержку экспорта машиностроения в 2027–2028 годах планируют направить около 9 млрд рублей из общего объема в 19 млрд. На отрасль традиционно приходится около 40% транспортной субсидии.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, какие новые автомобили поступят в продажу в России до конца 2026 года.