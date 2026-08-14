Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Автомобили

Минпромторг ведет переговоры с автокомпаниями о новых заводах

Минпромторг обсуждает с крупными автокомпаниями проекты новых производств
Алексей Филиппов/РИА Новости

Минпромторг ведет переговоры с крупными автомобилестроительными компаниями о создании новых производств, в том числе за пределами России. Об этом на форуме «Арктика — Регионы» в Архангельске заявил директор департамента международной кооперации и лицензирования Андрей Миронов, сообщает ТАСС.

По его словам, ключевая мера поддержки — программа льготного кредитования. Ведомство готово обсуждать как краткосрочные решения, так и долгосрочные инвестиционные проекты, включая совместные предприятия за рубежом.

Миронов также отметил падение экспорта машиностроения. В прошлом году он составил $24 млрд, за 5 месяцев этого года — $8,6 млрд, снижение год к году — 10%. Без точечных мер поддержки, по его мнению, тенденцию не преодолеть.

На господдержку экспорта машиностроения в 2027–2028 годах планируют направить около 9 млрд рублей из общего объема в 19 млрд. На отрасль традиционно приходится около 40% транспортной субсидии.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, какие новые автомобили поступят в продажу в России до конца 2026 года.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как работать с родственником или близким другом без вреда для субординации? Разбираем 4 сценария
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!