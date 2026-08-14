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Автомобили

Завод коробок передач за 4,5 млрд рублей создадут в Татарстане

В локализацию китайских коробок передач в Татарстане вложат до 4,5 млрд рублей
Алексей Белкин/press.media/Global Look Press

Российский холдинг «АГР» совместно с китайской компанией Defetoo вложит до 4,5 млрд рублей в налаживание производства автомобильных трансмиссий в Елабуге (Татарстан). Об этом сообщает «Реальное время».

«Учрежденное в июле предприятие АГТ собирается заниматься промышленной сборкой трансмиссий в рамках ОЭЗ в Елабуге утверждают источники «Реального времени». Статус резидента дает возможность беспошлинно ввозить дорогостоящее оборудование, инвестиции в проект оцениваются от 2 до 4,5 млрд рублей», — отмечается в публикации.

По данным источников издания, компания АГТ займется локализацией всех узлов, из которых состоит трансмиссия — сцеплений, коробок передач, раздаточных коробок, карданных валов и других деталей. В зависимости от этапа реализации, на нее планируется затратить 2-4,5 млрд рублей, трансмиссии в Елабуге планируется локализовать в рамках обязательств АГР по локализации в России собираемых автомобилей.

Ранее сообщалось, что Great Wall локализует производство коробок передач и деталей двигателя в России.

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