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Great Wall локализует производство коробок передач и деталей двигателя в России

Great Wall запустит производство трансмиссии в России в 2026 году
Great Wall

Китайский автопроизводитель Great Wall Motor Rus намерен в 2026 году начать локальное производство трансмиссии в России. Об этом сообщает порта «Автоновости дня» со ссылкой на представителя компании Дениса Стадникова.

«В этом году мы будем запускать трансмиссию — тоже локальную», — сказал Стадников.

По его словам, в 2027 году компания планирует освоить в России литье корпусных деталей для коробки передач и металлоемких деталей двигателя. Это следующий этап углубления локализации производства автомобилей Haval на заводе в Тульской области.

Что касается электроники, представитель Great Wall уточнил, что уже сейчас автомобили Haval российской сборки оснащаются отечественными блоками системы ЭРА-ГЛОНАСС, а в мультимедийную систему интегрированы российские сервисы «Яндекса» и VK Видео.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее Dongfeng объявил о повышении цен на модели Huge и Mage с июля 2026 года

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