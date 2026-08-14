Видео: дальнобойщики станцевали лезгинку в центре Екатеринбурга, перекрыв проезд

В Екатеринбурге дальнобойщики станцевали лезгинку в 100 м от мэрии и попали на видео

В центре Екатеринбурга водители большегрузных тягачей заблокировали проезд и станцевали лезгинку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Перфоманс прошёл буквально в 100 метрах от управления МВД и мэрии. Правда, инспекторам ДПС такое веселье не зашло — уже через день всех танцоров доставили в отдел», — отмечается в публикации.

На кадрах с места происшествия, опубликованных Telegram-каналом «Злой Екатеринбург», видно, что в проезде недалеко от домов припарковано несколько седельных тягачей, звучит национальная музыка и несколько человек танцуют лезгинку на асфальте. За танцем наблюдают зрители, которые хлопают в ладоши.

Госавтоинспекция разыскала двух водителей и составила на них девять административных протоколов, в том числе за стоянку на тротуаре, отсутствие тахографов и тонировку на стеклах.

«При опросе они пояснили, что припарковали автомобили возле набережной городской реки, включили музыку и стали танцевать, чтобы развеселить прохожих», — отмечается в сообщении областной Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в Иваново неизвестные полностью перекрыли улицу ради лезгинки.