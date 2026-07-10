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В Иваново неизвестные полностью перекрыли улицу ради лезгинки

В Иваново толпа перекрыла центральную улицу, чтобы станцевать лезгинку

На проезжей части в Иваново, в непосредственной близости от православного храма, группа неизвестных устроила танцы. Кадры опубликовал Telegram-канал «Местные. Иваново». Судя по кадрам, это танец лезгинка. В МВД города уже заинтересовались инцидентом.

«В сети Интернет опубликовано видео, на котором группа молодых людей танцует на проезжей части. Сотрудники полиции зарегистрировали информацию в установленном законом порядке и организовали проверку», — сообщили в местном МВД.

В настоящее время ведется работа по установлению всех участников инцидента.

До этого глава города-курорта Пятигорска Дмитрий Ворошилов призвал серьезно наказать людей, которые танцевали лезгинку во время терактов в Дагестане.

Ранее молодых людей оштрафовали за «дикие пляски» у храма в центре Москвы.

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