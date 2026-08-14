На видео попало, как пешеход избежал травм, попав под трамвай в Екатеринбурге

На Урале мужчина не получил травм при наезде трамвая и попал на видео

В Екатеринбурге пешеход попал под трамвай, но смог избежать тяжелых травм. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Екатеринбург. Главное».

На кадрах с камеры наблюдения видно, что человек медленно переходит проезжую часть вне пешеходного перехода, приближаясь к трамвайным путям. Мужчина пропустил автомобили, но не заметил приближающийся трамвай. Вагон сбил человека с ног, на помощь пострадавшему пришел водитель трамвая.

«К счастью, с мужчиной всё хорошо, его осмотрели медики и отпустили домой», — отмечает издание Е1 в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что полуголый мужчина пробежался по крышам трамваев, упал с высоты на асфальт и попал на видео.

Ранее сообщалось о намерении Московского метрополитена засудить виновника аварии, врезавшегося в трамвай на ВДНХ.