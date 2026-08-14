Названы 5 бюджетных автомобилей, которые проедут 400 тысяч километров

Среди автомобилей B-класса наиболее надежными на вторичном рынке являются Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал руководитель компании по автоподбору «Честное авто» Рушан Мамышев. По его словам, эти машины могут без серьезных поломок проехать более 400 тыс. километров.



«Polo и Rapid технически братья-близнецы. Самая надежная связка — атмосферный двигатель 1.6 л. в паре с классической автоматической коробкой передач (АКП). От турбомоторов и роботизированных коробок лучше отказаться — они требуют больших вложений и чаще ломаются. Ресурс машин составляет 400–500 тыс. километров. Стоимость автомобиля 2015–2019 годов выпуска — от 1,2 до 1,5 млн рублей, более свежие экземпляры 2020–2022 годов обойдутся в 1,4–1,8 млн рублей», — сказал Мамышев.



Кроме того, эксперт рекомендует обратить внимание на Hyundai Solaris и Kia Rio (с 2015 года) с 1,6-литровым атмосферным двигателем и шестиступенчатой АКП. При выборе важна диагностика двигателя: корейские моторы могут страдать от задиров — канавок на стенках блока цилиндров, которые ведут к большому расходу масла. Ресурс автомобилей — 400 тыс. километров. Цена «живого» экземпляра — от 1,2 до 1,5 млн рублей.



В список автомобилей, которые способны проехать более 400 тыс. километров вошел также Renault Logan 2 поколения. Эксперт советует покупать его с механической коробкой передач — французские «автоматы» DP0/DP2 ненадежны. Двигатель — 1,6-литровый «атмосферник». Цена машин 2015–2016 годов — 1,1–1,3 млн рублей.

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