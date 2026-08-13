Литовский депутат предложил ужесточить транзит автомобилей из РФ

Депутат Сейма Литвы предложил сократить время транзита машин с номерами РФ до 3 часов

Литовский парламентарий Арвидас Анушаускас предложил ужесточить правила транзита автомобилей с российскими регистрационными знаками через территорию Литвы. Об этом сообщает РИА Новости. Депутат инициировал сокращение разрешенного времени на пересечение страны с 24 до 3 часов.

Действующий регламент, согласованный с Еврокомиссией, позволяет российским автомобилям находиться в Литве в течение суток при следовании в Калининградскую область и обратно. По словам Анушаускаса, такой временной промежуток превращает транзит в фактическое пребывание и создает угрозы национальной безопасности. Политик считает, что для преодоления 180 километров достаточно трех часов.

Согласно официальным данным, в 2025 году транзитом через Литву проследовали около 13 тысяч легковых автомобилей с российскими номерами.

До этого в России подготовили инфраструктуру, чтобы проверять ОСАГО по камерам.

Национальная страховая информационная система (НСИС) и ГИБДД успешно обменялись данными. Таким образом в России появилась инфраструктура, готовая к проверке наличия полиса ОСАГО через дорожные камеры.

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