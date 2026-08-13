В Кемерове таксист сбил пенсионера, дал ему 700 рублей и уехал

В Кемерове водитель такси сбил пенсионера, оставил ему 700 рублей и скрылся

В Кемерове водитель такси сбил пожилого мужчину во дворе на улице Пролетарской. Об этом сообщил паблик «Инцидент Кемерово».

По данным очевидцев, после наезда мужчина вышел из машины, передал пострадавшему 700 рублей, пообещал вернуться и скрылся. Скорая помощь на место была вызвана случайной прохожей: девушка увидела лежащего пенсионера и вызвала медиков.

Пострадавшего госпитализировали, однако врачам не удалось спасти его. В региональном ГУ МВД информацию о произошедшем пока не комментировали, обстоятельства ДТП устанавливаются.

До этого в Москве грузовик сбил пиар-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чаковскую на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Пострадавшую увезли в реанимацию. Медики заключили, что женщина получила перелом основания черепа и множественные ушибы. Тем не менее, Чаковская пришла в сознание и дышит самостоятельно. Ход процессуальной проверки и установление всех обстоятельств инцидента взяты на контроль столичной прокуратурой.

Ранее сообщалось, что водитель, сбивший PR-директора «Москвички», стал фигурантом уголовного дела.