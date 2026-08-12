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Водитель, сбивший PR-директора «Москвички», стал фигурантом уголовного дела

ТАСС: против сбившего пиар-директора «Москвички» водителя завели дело
katechak/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении водителя грузовика, который наехал на пиар-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чаковскую на нерегулируемом переходе и покинул место аварии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел утром 11 августа на Ходынской улице. По предварительным данным, 29-летний житель Подмосковья за рулем грузового автомобиля сбил 26-летнюю Екатерину Чаковскую, переходившую дорогу по «зебре», после чего скрылся.

Пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали в Боткинскую больницу. Сейчас она находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое, но она пришла в сознание и дышит самостоятельно.

Сотрудники ГИБДД оперативно задержали беглеца. Им оказался уроженец Московской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, с оставлением места ДТП»).

Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок от трех до семи лет с дополнительным запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее в «Москвичке» раскрыли подробности ДТП, где пострадала PR-директор журнала.

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