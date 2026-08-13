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Основателю крупнейшего автодилера «Рольф» запросили 9,5 лет тюрьмы

Прокурор попросил назначить 9,5 лет колонии основателю «Рольфа» Петрову
Михаил Фомичев/РИА «Новости»

Прокуратура потребовала приговорить к 9,5 годам колонии общего режима основателя некогда крупнейшего автодилера России «Рольф», экс-депутата Госдумы Сергея Петрова. Об этом сообщает «Коммерсант» («Ъ»).

Уточняется, что Петрова обвиняют в незаконном выводе за рубеж около 4 млрд руб. Для его троих предполагаемых подельников обвинение потребовало назначить по девять лет заключения.

«Ъ» напоминает, что все фигуранты находятся за границей, их судят заочно.

Следственный комитет России в конце июня 2019 года возбудил уголовное дело в отношении главы автодилера «Рольф» Сергея Петрова, экс-гендиректора автодилера Татьяны Луковецкой, директора кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалии, а также Анатолия Кайро. Первые трое были заочно арестованы и объявлены в розыск, Кайро поместили под домашний арест.

По версии следствия, в 2014 году Анатолий Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной Петровым. Бизнесмены перевели на счета подконтрольной Петрову кипрской компании деньги, полученные от коммерческой деятельности, — 4 млрд рублей.

В декабре 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче акций автодилера «Рольф», а также его активов во временное управление Росимуществу.

Ранее бывшему владельцу «Рольфа» Петрову не удалось оспорить национализацию компании.

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