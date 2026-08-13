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Автомобили

Porsche заплатит Xpeng за помощь в выполнении экологических норм ЕС

Handelsblatt: Xpeng станет ключевым партнером Porsche по снижению вредных выбросов в ЕС
Владимир Астапкович/РИА Новости

Porsche выходит из объединенного пула по выбросам CO2 материнского концерна Volkswagen и намерен заключить партнерство с китайским производителем электромобилей Xpeng на 2026 и 2027 годы, сообщает Handelsblatt со ссылкой на документы Еврокомиссии.

Причиной называют смену стратегии Porsche: компания вновь делает ставку на модели с двигателями внутреннего сгорания и подключаемые гибриды, что увеличивает средний уровень выбросов. Это привело к многомиллиардным списаниям и ударило по прибыльности. Выход из пула с VW снижает нагрузку на головной концерн, который в 2025 году уже не выполнил норматив ЕС (93,6 г/км против фактических 100 г/км) и теперь обязан компенсировать отставание.

В Porsche подчеркивают, что долгосрочная стратегия не меняется: компания продолжает инвестировать в электрификацию, но партнерство с Xpeng позволит снизить средние показатели CO2 без ущерба для текущего модельного ряда. Согласно правилам Евросоюза, автопроизводители могут объединяться в пулы с внешними партнерами на прозрачных и экономически обоснованных условиях. Производители электромобилей, как правило, получают плату за участие в таких объединениях.

При этом Volkswagen владеет 5% акций Xpeng. Китайский бренд активно расширяет присутствие в Европе: за первое полугодие 2026 года поставлено около 20 тыс. машин, по итогам года ожидается 50 тыс. единиц. В компании заявили, что, несмотря на тактическое решение, продолжат работу над снижением выбросов за счет собственных технологий.

Ранее сообщалось, что в Германии обанкротился поставщик комплектующих для автомобилей Porsche и BMW.

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