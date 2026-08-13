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Подростки с дубинкой и перцовым баллончиком напали на жителей из-за замечания

В Челябинске подростки напали на жителей из-за замечания о мяче, упавшем на авто

В Челябинске полиция проводит проверку по факту нападения подростков на местных жителей. Об этом сообщил Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По предварительным данным, взрослые отдыхали у подъезда с собаками. В какой-то момент мяч, которым играли дети, прилетел в припаркованную рядом машину. Жители сделали замечание, что спровоцировало агрессивную реакцию. Дети позвали на помощь старших товарищей, и те явились на «разборку» с оружием.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как один из молодых людей достает телескопическую дубинку и начинает наносить удары мужчине. Второй направляет в сторону компании предмет, похожий на пистолет, а третий распыляет в лица оппонентов перцовый баллончик. После этого подростки скрылись, взрослые преследовать их не стали.

В УМВД России по Челябинску уже начали проверку, устанавливаются все участники инцидента. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что подростки на питбайке расстреляли собак на АЗС в Челябинской области.

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