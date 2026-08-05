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Подростки на питбайке расстреляли собак на АЗС в Челябинской области

В Челябинской области подростки на питбайке открыли стрельбу по собакам на АЗС
Telegram-канал ЧП и ДТП | Регион 74 | Челябинск и область

В городе Миассе Челябинской области двое несовершеннолетних на питбайке приехали на автозаправочную станцию и начали стрелять в находившихся там собак. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП и ДТП. Регион 74. Челябинск и область».

Очевидцы сообщают, что после этого подростки спокойно заправили транспорт и уехали. Инцидент вызвал возмущение местных жителей. Они выражают обеспокоенность тем, что подобные действия могут представлять угрозу для людей. В ближайшее время готовится официальное заявление в полицию. Причины и обстоятельства происшедшего устанавливаются.

До этого в Нижегородской области 16-летний подросток, находившийся на пассажирском сиденье питбайка, потерял ногу в результате аварии. Как рассказал медик, мать одного из пострадавших не знала, что ее сын сел на питбайк к другу и отправился кататься ночью. В результате столкновения оба 16-летних подростка получили травмы. Одному из них с тяжелыми повреждениями нижней конечности врачи провели ампутацию. Второй пострадавший продолжает лечение в больнице, его состояние медики оценивают как стабильно тяжелое.

Ранее сообщалось, что в Калуге мужчина обстрелял подростков за ночные гонки на питбайках.

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