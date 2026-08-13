Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Автомобили

Москвича лишили водительских прав за пьяную езду на самокате

В Москве мужчина лишился прав из-за пьяной езды на самокате
PavelKant/Shutterstock/FOTODOM

В Москве мужчину, который катался на электросамокате в состоянии сильного опьянения, лишили водительских прав на полтора года. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным источника, инспекторы остановили горожанина для проверки, и алкотестер показал превышение допустимой нормы этанола в крови в семь раз. Однако главным оказался не только уровень опьянения, но и мощность устройства. Как установили в суде, самокат развивал 0,889 кВт, что по закону приравнивает его к двухколесному мопеду. Такое транспортное средство подлежит обязательной регистрации, а для управления им необходимо водительское удостоверение.

Суд признал москвича виновным в административном правонарушении. Наказание оказалось жестким: мужчину лишили прав на полтора года и оштрафовали на 45 тыс. рублей.

До этого в Алтайском крае мужчина лишился водительских прав на полтора года после поездки за гармошкой.

Ранее Верховный суд вернул россиянину отобранные за пьяную езду брата права.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!