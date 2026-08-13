Москвича лишили водительских прав за пьяную езду на самокате

В Москве мужчину, который катался на электросамокате в состоянии сильного опьянения, лишили водительских прав на полтора года. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным источника, инспекторы остановили горожанина для проверки, и алкотестер показал превышение допустимой нормы этанола в крови в семь раз. Однако главным оказался не только уровень опьянения, но и мощность устройства. Как установили в суде, самокат развивал 0,889 кВт, что по закону приравнивает его к двухколесному мопеду. Такое транспортное средство подлежит обязательной регистрации, а для управления им необходимо водительское удостоверение.

Суд признал москвича виновным в административном правонарушении. Наказание оказалось жестким: мужчину лишили прав на полтора года и оштрафовали на 45 тыс. рублей.

До этого в Алтайском крае мужчина лишился водительских прав на полтора года после поездки за гармошкой.

Ранее Верховный суд вернул россиянину отобранные за пьяную езду брата права.