В Алтайском крае мужчина лишился прав после поездки за гармошкой

В Алтайском крае суд вынес приговор пенсионеру, который попался сотрудникам ГИБДД за рулем в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

По данным источника, пожилой житель Алейска был остановлен инспекторами при управлении автомобилем с явными признаками опьянения. В ходе разбирательства мужчина полностью признал вину и раскаялся. На вопрос, почему он сел за руль в таком состоянии, он пояснил, что ему понадобилось съездить за гармонью, чтобы сыграть на ней за праздничным столом.

Мировой судья судебного участка № 1 города Алейска признал нарушителя виновным по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения»). В качестве наказания мужчине назначен штраф в размере 45 тыс. рублей, а также лишение водительских прав сроком на 1 год 6 месяцев.

До этого в Зеленограде полицейские задержали 26-летнего велосипедиста, который бросил бутылку с зажигательной смесью в проезжающие автомобили.

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