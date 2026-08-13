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Видео: в Алтайском крае взорвали скалу ради строительства дороги

В Алтайском крае на видео попало, как взорвали скалу ради строительства дороги

В Солонешенском районе Алтайского края 12 августа прошли буровзрывные работы на участке трассы Быканов мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай. Кадрами с места событий поделились очевидцы в Telegram-канале Amic.ru.

В Министерстве транспорта Алтайского края пояснили, что взрывные работы необходимы для поднятия дорожного полотна. Трасса проходит вдоль реки и регулярно страдает от подтоплений. Новый проект позволит вывести проезжую часть на более высокий уровень и избежать сезонных проблем с размывом.

В Минтрансе сообщили, что во время проведения работ был перекрыт участок трассы с 97 по 99 км. После завершения взрывных работ и вывоза скальной породы движение по трассе будет восстановлено в штатном режиме.

До этого в Северной Осетии появились кадры последствия обвала дороги туристического маршрута. Сообщается, что часть полотна провалилась в Кобанское ущелье и затруднила проезд к Гизельдонской ГЭС.

Ранее сообщалось, что самую аномальную трассу России закрыли для проезда.

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