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Видео: дорога туристического маршрута провалилась в ущелье в Северной Осетии

В Северное Осетии на видео попали последствия обвала туристической дороги

В Пригородном районе Северной Осетии в Кобанском ущелье произошло обрушение части дорожного полотна на трассе, ведущей к Гизельдонской ГЭС. Об этом сообщил Telegram-канал «Сапа 15».

Последствия происшествия сняли на камер очевидцы. На кадрах видно, часто часть дороги провалилась в ущелье. Опасный участок временно перекрыт бетонными барьерами.

В комитете дорожного хозяйства пояснили, что данная дорога не находится на их балансе. Кто именно отвечает за ее содержание и восстановление, пока не уточняется. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

До этого в Дагестане вода смыла участок дороги Ахты-Рутул. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что одна из полос дороги полностью ушла под воду. Отбойник повис на уцелевших участках полотна. Поврежденная зона огорожена кучами песка и предупреждающим знаком. По имеющейся информации, этот участок трассы размывался довольно продолжительное время из-за подъема уровня воды в реке. За это время трещина распространилась и на встречную полосу.

Ранее сообщалось, что автомобиль провалился под асфальт в Пензе.

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