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Самую аномальную трассу России закрыли для проезда

SHOT: аномальную трассу «Колыма» закрыли из-за сильного паводка
Telegram-канал SHOT

Почти 500 км самой аномальной трассы России «Колыма» перекрыли из-за сильного паводка и размытой дороги. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«В последние несколько дней мощные дожди снесли покрытие федеральной автодороги «Колыма» в Якутии. В некоторых районах на трассу сошел поток сели, полностью перекрывший движение. На одном из участков вода снесла мост. К счастью, в этот момент по нему никто не ехал», – говорится в публикации.

По данным канала, на трассе «Колыма» третий день закрыт участок с 478-го по 960-й километр — от Теплого Ключа до Усть-Неры. Дорогу размыло, проезд невозможен даже для фур и «Газелей»: машины застревают в воде. За это время на маршруте могло скопиться около трех тысяч машин. Нескольким водителям удалось проехать до закрытия.

В сети появились кадры, на которых заметно, как мощные потоки воды размывают проезжую часть. Упрдор просит отложить поездки до восстановления проезда, ведутся работы по очистке.

Ранее сообщалось, что аномальная трасса «Колыма» начала уходить под землю.

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